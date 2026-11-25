Врач-эндокринолог Максим Кузнецов предупредил, что хорошие показатели гемоглобина еще не свидетельствуют о том, что с железом в организме все в порядке. Об этом специалист рассказал в своем Telegram-канале.

По словам медика, распространенное заблуждение состоит в том, что при гемоглобине в пределах нормы человек считает запасы железа достаточными и ищет причину недомогания в чем-то другом. Однако железодефицит и анемия — не одно и то же, подчеркнул Кузнецов.

Врач описал три стадии развития дефицита железа. На первой запасы истощаются, но организм пока справляется: выраженных симптомов нет, и анализы остаются в норме. На второй стадии запасы уже серьезно исчерпаны, появляются характерные симптомы, однако гемоглобин все еще держится в референсных значениях — анемии нет, но организм, по выражению специалиста, «работает в долг». Третья стадия — это уже анемия: именно тогда гемоглобин падает, и человек начинает бить тревогу. Но, как отмечает Кузнецов, в этот момент уже поздно — скорректировать дефицит только питанием не получится, требуется подключение препаратов железа.

Главная проблема, по мнению эндокринолога, в том, что скрытый дефицит железа не виден в обычном общем анализе крови: до третьей стадии все показатели выглядят благополучно.

Именно поэтому, чтобы оценить реальное состояние запасов железа, необходимо сдавать анализ на ферритин, резюмировал врач.