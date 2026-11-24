Постоянное желание пить, в том числе ночью, может быть связано с потерей жидкости при сахарном диабете, рассказала RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Врач объяснила, что при повышенном уровне глюкозы почки стараются вывести её избыток вместе с водой. Это приводит к усиленной потере жидкости.

«В результате человек часто ходит в туалет, теряет много жидкости и постоянно хочет пить, в том числе ночью», — отметила Кашух.

Однако ночная жажда не всегда указывает на заболевание. По словам специалиста, её могут вызывать солёный ужин, алкоголь и сухой воздух в спальне. Сухость во рту также возникает при заложенности носа, храпе и сне с открытым ртом.

Для выяснения причины врач оценивает количество выпитой и выделенной жидкости, проверяет сахар крови, плотность мочи и крови. При необходимости назначаются анализы на гормоны.