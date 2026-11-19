Постоянное ощущение холода в ногах, которое сохраняется даже в теплом помещении или сопровождается другими симптомами, требует обращения к врачу. Об этом «Ленте.ру» рассказал невролог Али Исмаилов.

По его словам, чаще всего холод в стопах связан с реакцией периферического кровообращения на холод и является нормальной физиологической реакцией. Однако при постоянном нарушении кровоснабжения необходимо исключить заболевания периферических артерий.

При атеросклеротическом поражении сосудов нижних конечностей человек может замечать не только холод в стопах, но и боли в икрах при ходьбе, которые проходят после остановки. В дальнейшем возможны изменения цвета кожи, выпадение волос на голенях, плохо заживающие раны и язвы.

Еще одной причиной врач назвал синдром Рейно, при котором происходит выраженный спазм мелких сосудов в ответ на холод или эмоциональное напряжение. Пальцы ног в таком случае могут белеть и синеть, а после восстановления кровотока краснеть. Иногда это сопровождается онемением, покалыванием и болезненностью.

С точки зрения неврологии важно учитывать полинейропатии, при которых нарушается чувствительность, в том числе температурная, и человек ощущает холод, жжение или покалывание, хотя кожа при прикосновении оказывается обычной температуры. Подобные нарушения встречаются, например, при сахарном диабете и дефиците витамина B12. Повышенная чувствительность к холоду возможна также при гипотиреозе, анемии, недостаточной массе тела и некоторых хронических заболеваниях, однако по одному этому симптому установить причину невозможно.

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