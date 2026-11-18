Частое употребление некоторых мясных деликатесов может повышать риск рака кишечника. Об опасных привычках питания врач общей практики Амир Хан рассказал Daily Mirror, передает «Лента.ру».

По словам специалиста, речь идет о колбасах, сосисках, вяленом мясе и других мясных изделиях. Хан объяснил, что при приготовлении таких продуктов используют нитриты и другие консерванты. В организме они превращаются в N-нитрозомические соединения, которые сами по себе могут повышать риск рака кишечника и усиливать мутации.

Специалист отметил, что в идеале эти продукты лучше совсем не есть. Однако на практике полный отказ невозможен и может быть даже вреден. Поэтому врач посоветовал есть мясные деликатесы не чаще одного раза в неделю.

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