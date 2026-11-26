УЗИ сердца проводится по показаниям, а здоровым людям без жалоб такое профилактическое обследование обычно не требуется, рассказала RT врач Екатерина Демьяновская.

«Лишние обследования без причин не улучшают прогноз и могут вызвать тревогу. Обоснованный контроль состояния сердца под руководством врача остаётся надёжным способом сохранить здоровье», — подчеркнула специалист.

Среди показаний к УЗИ она назвала шумы в сердце, изменения на ЭКГ, подозрение на пороки клапанов, симптомы сердечной недостаточности и перенесённый инфаркт.

По словам Демьяновской, единого графика обследований для всех нет. При установленном заболевании сердца сроки повторных проверок определяет врач с учётом состояния пациента.

Более частое наблюдение может потребоваться людям с повышенным давлением, диабетом, высоким холестерином и вредными привычками. При плановых осмотрах также оценивают артериальное давление и назначают проверку холестерина.