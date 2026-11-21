Спустя четыре дня после отплытия американский круизный лайнер Caribbean Princess, совершающий 12-дневный круиз по Карибскому морю, стал местом вспышки неизвестного заболевания. Более 130 пассажиров и 14 членов экипажа начали жаловаться на проблемы с желудком, диарею и рвоту.

В эксклюзивном комментарии aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что любой транспорт — это скопление людей, где могут легко распространяться вирусы.

«Любой транспорт опасен и скоплением людей, и контактом через поручни, поэтому желательно носить маску и чаще мыть руки», — объяснила эксперт.

Ранее врач Чернышова объяснила, что есть две версии причин вспышки неизвестного заболевания на круизном лайнере, и подчеркнула, что окончательный диагноз можно установить только после анализов.