Врач-эндокринолог, диетолог Павел Баранов в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, сколько можно есть молотого перца без вреда для здоровья в день.

«Что касается перца, то по нему фактически никаких лимитов нет. Тут все упирается исключительно в индивидуальную реакцию человека. Если вдруг ему некомфортно употреблять много перца, то просто не надо этого делать. Каких-то цифр, которые говорили бы, что надо есть перца не больше, чем столько-то, не существует. Это абсолютно индивидуальная история», — сказал Баранов.

Врач добавил, что говоря о нормах потребления сахара, соли и перца в сутки в первую очередь нужно ориентироваться на образ жизни, рацион питания и количество физических нагрузок.

«Поэтому лимиты тех или иных питательных веществ у каждого человека разные», — подчеркнул он.