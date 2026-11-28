В провинции Васит в центральной части Ирака ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки менингита. Об этом в специальном заявлении объявил губернатор Али Хасан Слимун.

Губернатор провинции приказал в целях профилактики приостановить на два дня занятия во всех учебных заведениях.

По данным Минздрава страны, с начала 2026 года на территории провинции Васит произошло более 360 случаев заболевания менингитом. Пятнадцать из них привели к летальному исходу.

Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал характерную позу ребёнка при менингите.