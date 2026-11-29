Иммунные клетки могут уничтожать раковые, пока те находятся в кровотоке, но когда опухоль закрепляется в тканях, эта способность пропадает. Такой вывод сделали ученые из Университета Монаша и Мельбурнского университета. Результаты их исследования опубликовал журнал Nature Cancer.

Они проанализировали данные работ о взаимодействии разных типов иммунных клеток — NK-клеток, дендритных и Т-клеток. Как оказалось, NK-клетки играют не только роль «бойцов»: обнаружив раковые клетки, они подают сигнал об этом дендритным клеткам. Те захватывают фрагменты раковых клеток и передают информацию Т-клеткам. А они, в свою очередь, организуют более мощную и прицельную атаку.

Но внутри самой опухоли этот механизм начинает разрушаться, выяснили ученые. Причина в том, что раковые клетки создают вокруг себя среду с нехваткой кислорода и глюкозы, а также выделяют вещества, подавляющие иммунные реакции. В результате этого NK-клетки теряют активность, а их взаимодействие с дендритными клетками ухудшается. Соответственно, те уже не могут полноценно запустить иммунный ответ.

Ученые сделали вывод, что для борьбы с раком необходимо восстанавливать нарушенную связь между разными типами иммунных клеток, а не просто заставлять NK-клетки активнее атаковать опухоль.