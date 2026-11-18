Более благоприятные показатели здоровья у любителей вина могут объясняться питанием, достатком и доступностью медицинской помощи, а не пользой напитка, объяснил врач-токсиколог Алексей Водовозов в комментарии KP.RU.

Он оценил исследование, в котором сопоставили алкогольные привычки и состояние здоровья примерно 340 тысяч человек за 13 лет. Для анализа использовали сведения Британского биобанка.

Водовозов подчеркнул, что речь идёт о наблюдательной работе, а не о контролируемом эксперименте. По его словам, предпочтение вина может выступать социальным маркером: такие люди в целом лучше питаются, чаще следят за здоровьем и имеют больше возможностей получать качественную медицинскую помощь.

Токсиколог отметил, что эти различия не позволяют объявлять вино полезным или менее вредным. По его оценке, безопасной дозы алкоголя не существует, в том числе исходя из результатов обсуждаемого исследования.