Более редкие простуды у любителей зимнего плавания могут объясняться их образом жизни, а не воздействием ледяной воды, рассказала KP.RU терапевт, кандидат медицинских наук Ангелина Сулейманова.

По её словам, наблюдательные исследования действительно выявляли различия между опытными зимними пловцами и неспортивными людьми. Однако при сравнении с теми, кто регулярно плавает в бассейне, разницы в частоте простуд не обнаружили. Эксперт связала это с физической активностью, режимом и другими привычками.

«Моржевание — это сильный холодовой стресс, и относиться к нему стоит как к серьезной нагрузке, а не как к универсальному "витамину здоровья"», — предупредила Сулейманова.

Она подчеркнула, что разовое погружение не обеспечивает защиту от ОРВИ на весь сезон. Адаптация к холоду требует постепенной подготовки, а резкий заход в ледяную воду создаёт серьёзную нагрузку на организм.

Для снижения риска респираторных инфекций врач рекомендовала прежде всего вакцинацию против гриппа, физическую активность, полноценный сон, отказ от курения и регулярное проветривание помещений.