Пересушенный отоплением воздух способствует появлению микротрещин на слизистой носа, из-за которых поверхностные сосуды легче травмируются, рассказала KP.RU терапевт, доцент Пироговского университета Ольга Сайно.

По её словам, кровотечение может возникнуть при чихании или попытке удалить образовавшиеся корочки. Среди других факторов в публикации названы воспалительные заболевания, искривление перегородки и длительное применение сосудосуживающих капель.

«Но если они повторяются регулярно, необходимо обратиться к ЛОР-врачу, чтобы исключить возможные серьезные патологии», — подчеркнула Сайно.

Для уменьшения сухости врач рекомендовала поддерживать влажность воздуха на уровне 40–60% и использовать изотонические солевые растворы. Корочки не следует сдирать: их лучше предварительно размягчать. При насморке важно соблюдать назначения врача, а не ограничиваться сосудосуживающими каплями.