Резкое погружение в ледяную воду может вызвать спазм сосудов, поэтому моржевание особенно рискованно для людей с ишемической болезнью сердца или гипертонией, рассказала KP.RU терапевт и семейный врач Анастасия Самойлова.

По словам врача, прилив сил после купания связан с реакцией организма на кратковременный стресс.

«В ответ надпочечники выбрасывают адреналин, а следом за ним — эндорфины (гормоны счастья) и дофамин. Этот "коктейль" дает чувство эйфории, легкости и прилива сил», — пояснила Самойлова.

Одной из частых ошибок новичков врач назвала слишком долгое пребывание в холодной воде, которое может привести к переохлаждению. Как отмечает издание, убедительных доказательств того, что любители моржевания реже болеют простудой, пока нет.