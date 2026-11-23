Открывать окна на пять-десять минут каждые один-два часа для снижения риска респираторных инфекций посоветовала главный терапевт Минздрава, академик РАН Оксана Драпкина, пишет KP.RU.

В морозную погоду достаточно проветривать помещение три-пять минут, широко открыв окна или двери. Как пояснила специалист, в закрытой комнате накапливаются аэрозольные частицы с вирусами, а приток свежего воздуха снижает их концентрацию.

Драпкина также рекомендовала поддерживать влажность на уровне 40–60%. Сухой воздух высушивает слизистые носа и глотки, ослабляя их естественную защиту.

«В таких условиях вирусам легче проникнуть в клетки. Увлажнение воздуха поддерживает естественное очищение дыхательных путей», — объяснила врач.

Среди других мер профилактики эксперт назвала мытьё рук и ношение маски или респиратора в людных местах. Если кто-то дома заболел, по возможности стоит выделить ему отдельную комнату, сократить контакты, чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку.