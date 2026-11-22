Для большинства здоровых людей холодная вода после пробуждения безопасна, хотя может ненадолго изменить давление и пульс, рассказала врач-терапевт Алина Азизова в беседе с RT.

По её словам, холодная вода способна кратковременно активировать вегетативную нервную систему, регулирующую сердцебиение и тонус сосудов. Выраженность реакции зависит от температуры и объёма напитка, а также особенностей организма. Такие изменения не равнозначны опасному спазму сосудов, питающих сердце.

«На сегодняшний день нет убедительных научных данных о том, что употребление ледяной воды натощак повышает риск инфаркта или инсульта у здоровых людей», — подчеркнула Азизова.

Особую осторожность терапевт рекомендовала пациентам с ишемической болезнью сердца, неконтролируемой гипертонией и некоторыми нарушениями сердечного ритма. У них реакция сердечно-сосудистой системы на холодные напитки может быть сильнее.

Если холодная вода вызывает неприятные ощущения, специалист посоветовала выбирать воду комнатной температуры. При повторяющихся симптомах она рекомендовала обратиться к лечащему врачу.