Налёт вокруг брекетов и у края десны поддерживает воспаление и замедляет заживление повреждённой слизистой, рассказала в программе Пятого канала «Страна советов» стоматолог Екатерина Судакова.

Из-за болезненности пациентам бывает трудно тщательно чистить зубы. Однако недостаточное удаление налёта может усугублять воспалительный процесс и мешать восстановлению тканей.

«Это травма, прежде всего, слизистой, и она может сопровождаться просто натертостями, она может сопровождаться афтами, она может сопровождаться отеком», — объяснила ортодонт Ольга Исайчикова.

Элементы брекет-системы могут натирать щёки, губы и дёсны в первые дни после установки. По мере адаптации неприятные ощущения способны уменьшаться. При этом в программе рекомендовали обращаться к стоматологу при боли, отёке и повреждениях слизистой, особенно если они мешают есть и чистить зубы.