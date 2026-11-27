Попытки справиться с кровоточивостью дёсен только с помощью пасты могут отсрочить необходимое лечение, рассказала KP.RU стоматолог, доцент Сеченовского университета Нина Новожилова.

По её словам, обещание на упаковке остановить кровоточивость не всегда подтверждается свойствами компонентов. Однако покупатель может продолжать пользоваться средством и ждать результата вместо обращения к стоматологу.

«Время будет потеряно, а воспаление тем временем может перейти в более серьезную болезнь десен», — предупредила Новожилова.

Врач проанализировала 58 маркетинговых заявлений 20 брендов зубных паст. Научные данные полностью подтвердили лишь четыре обещания. Среди выявленных приёмов — перенос результатов лабораторных исследований отдельных веществ на готовую пасту без проверки её действия у людей.

При этом некоторые компоненты действительно помогают при воспалении дёсен, отметила специалист. Например, для этого подходят пасты с фторидом олова. Средства с хлоргексидином уменьшают образование налёта, но предназначены для коротких курсов по назначению врача.