Ирригатор помогает очищать труднодоступные участки полости рта, но не заменяет удаление налёта щёткой с поверхности зубов, объяснила стоматолог-гигиенист Ани Мкртчян изданию RuNews24.

«Он работает с межзубными промежутками и пародонтальными карманами: вымывает остатки пищи, снижает количество бактерий в труднодоступных зонах, массирует десны», — рассказала врач.

В материале рекомендуется сначала почистить зубы щёткой, затем использовать нить или межзубные ёршики, а ирригатор оставить для завершающего промывания. Подмена основных этапов ухода одним устройством не обеспечивает полноценной очистки.

При этом сформировавшийся зубной камень невозможно убрать дома ни обычной щёткой, ни ирригатором. Для удаления твёрдых отложений нужна профессиональная гигиена, частоту которой определяют индивидуально.