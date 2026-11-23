Лосось способен положительно влиять на артериальное давление, особенно если включать его в рацион несколько раз в неделю. Об этом изданию Parade рассказали кардиологи и диетологи.

По словам специалистов, сразу после употребления рыбы заметного изменения давления не происходит. Однако при регулярном включении лосося в меню эффект может быть другим. Содержащиеся в нем омега-3 жирные кислоты помогают расслаблять стенки кровеносных сосудов, благодаря чему показатели давления со временем могут снижаться.

Эксперты также обращают внимание на противовоспалительные свойства омега-3. Эти вещества способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и могут помогать контролировать уровень холестерина и триглицеридов.

В публикации приводятся результаты исследования, опубликованного в журнале Atherosclerosis. Участники, которые ежедневно ели лосося на протяжении четырех недель, в среднем снизили артериальное давление на 4%. Кроме того, у них уменьшился уровень «плохого» холестерина LDL на 15%, а показатель «хорошего» HDL вырос на 7%.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять две порции рыбы, богатой омега-3, в неделю. Размер одной порции составляет около 100 граммов. При этом специалисты советуют отдавать предпочтение запеканию и другим щадящим способам приготовления, а не жарке во фритюре.

Несмотря на пользу лосося, ежедневно есть только эту рыбу не рекомендуется. Это может повысить риск избыточного поступления ртути и привести к недостаточному разнообразию питательных веществ. В рационе стоит чередовать ее с другими источниками белка, включая бобовые, индейку и курицу.

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