21 ноября 2026 года празднуется Собор Архангела Михаила. Имя его переводится с древнееврейского как «Кто как Бог?», тем самым напоминая нам, что нет никого равного Господу. Святой очень чтим на Руси, построено немало храмов в его честь.

О чем вспоминают в Церкви 21 ноября 2026 года. Историческая справка

Архангел Михаил — предводитель небесного воинства, является главным архангелом. Он возглавляет воинство Господа, являясь главой всех ангелов и архангелов. Это самый верный служитель Господа: сверг Денницу и других взбунтовавшихся против Бога ангелов.

«Ангел» на греческом языке означает «вестник», именно сообщение различной информации от лица Бога — важнейшее предназначение ангелов. А архангел — это возвышенный над другими ангелами. Михаил — единственный среди ангелов, кто поименован в Библии. О нем написано в пророчестве о Страшном суде, где он называется князем великим, стоящим за сынов народа. В книге «Откровения» этот архангел становится главным вождем воинов против дракона-дьявола и других взбунтовавшихся ангелов. Календарь православных праздников с 16 по 22 ноября 2026 года. Инфографика Подробнее

Михаил сыграл важную роль во многих важных эпизодах истории. Именно он являлся Иисусу Навину, чтобы оказать помощь при завоевании земли Обетованной. Он был послан пророку Даниилу в дни падения Вавилонского царства. Именно Михаил перенес в Вавилон пророка Аввакума. И он же не позволил использовать тело Моисея для уподобления Богу. Он сам уничтожил 185 тысяч воинов из войска ассирийского царя Синаххериба, когда тот бросил Богу вызов. Михаил решил судьбу израильтян, когда провидец Валаам пытался проклясть их, и помог ему принять правильное решение и благословить их.

Собор архангела Михаила установлен в 363 году постановлением Лаодикийского собора, который состоялся примерно в 363 году.

Архангела в православной традиции чтят дважды в году: 21 ноября и 19 сентября, в тот день праздник носит название «Воспоминание чуда в Хонех».

Смысл праздника

В этот день чтят посланника и защитника Господа, его верного слугу, каковыми должны быть и мы.

Традиции богослужения

Совершается бденная служба Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

О чем молятся архангелу Михаилу

Его просят об исцелении от всех недугов, ведь именно он победил злых духов, а они-то и являются источником всех болезней. Также его просят о защите от темных сил и недобрых людей, об укреплении духовной силы. Также он является защитником путешественников — его просят о счастливом пути.

Народные приметы погоды

Иней утром — к морозной зиме.

Туман с утра — к скорой оттепели и тому, что морозы начнутся только через месяц.

Мокрый снег — к слякотной весне.

Что можно делать 21 ноября 2026 года

Нужно побывать в церкви.

Отличный день, чтобы созвать гостей.

Принято ходить в баню.

Последний день до зимы, когда можно сыграть свадьбы. Такие браки считаются благословенными ангелами.

Что нельзя делать 21 ноября 2026 года

В это день очень не рекомендуется работать, в том числе делать домашние хозработы.

Очень плохой день, чтобы мыть голову.

Ни в коем случае не проводите день в одиночестве.

Что можно есть 21 ноября 2026 года. Постные правила

День непостный, есть можно все. Михайлов день 21 ноября: архангел Михаил и первый Романов из Костромы Подробнее

Интересные факты

Архангела Михаила на иконах изображают в виде крылатого молодого мужчины или его рисуют в доспехах и мечом или копьем, которым он низвергает дьявола.

В России и мире построены сотни храмов в его честь, часто его именем называются целебные источники. Его именем назван город Архангельск, его скульптурное изображение венчает Александрийский столп в Санкт-Петербурге.

Про архангела Михаила написано много книг, картин, сняты кинофильмы.