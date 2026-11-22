Ортодонтическое лечение давно перестало быть исключительно способом «сделать зубы ровными». Положение зубов и характер их смыкания, а также форма и ширина зубных рядов напрямую связаны не только с тем, как выглядит улыбка, но и лицо в целом, потому что именно прикус определяет наш профиль и нижнюю треть лица. Но, увы, ортодонтическим лечением можно не только улучшить внешность, но и сильно её испортить. Об этом риске aif.ru рассказал главный врач клиники, ортодонт, имплантолог Арам Давидян.

Как бывает обидно, когда долгое, трудное, хлопотное и дорогое лечение делает вас не красивее, а совсем наоборот. Иногда, сняв брекеты, человек смотрит в зеркало, и понимает: зубы, действительно, стали ровнее, но в лице что-то изменилось, и отнюдь не в лучшую сторону. Ортодонтический результат внутри полости рта вроде бы достигнут — зубы стоят ровно, контакты получены, — а внешне человек выглядит менее гармонично, чем раньше. И проблема не в самом ортодонтическом лечении как таковом, а в том, как оно было спланировано. Зубы выпадут, а эмаль разрушится? Врач развенчала 10 мифов о брекетах Подробнее

Что не так?

Для пациента изменившееся не к лучшему отражение в зеркале -это, пожалуй, один из самых неприятных вариантов ортодонтического лечения. Он ведь пришёл не за идеально расставленными зубами, а за здоровьем и красивой улыбкой.

«Главная ошибка в лечении брекетами недостаточно опытных ортодонтов — исправлять зубы, не обращая внимания на общую гармонию лица, - считает эксперт. - Да, конечно, ортодонт - не пластический хирург, и его основная задача - не делать пациента красивее или моложе, а решать проблему прикуса и неправильного положения зубов. Но зубы существуют не сами по себе, это часть лица. Любое их перемещение происходит в пределах челюстных костей, и влияет на положение губ, поддержку мягких тканей, выраженность профиля, глубину прикуса и то, насколько широко зубы видны при улыбке».

Поэтому грамотное ортодонтическое лечение, по мнению эксперта, как правило, улучшает не только прикус, но и эстетику лица. И наоборот: если при планировании врач сосредоточен исключительно на том, чтобы получить ровный зубной ряд, не учитывая лицо пациента, результат может оказаться совсем не тем, которого ожидали.

Разумеется, неверно спланированное ортодонтическое лечение не приведет к каким-то драматическим изменениям внешности, не изуродует. Чаще речь идёт об изменении нескольких важных параметров. Исправить кривизну. Врач Жук рассказал, как сохранить прикус после брекетов Подробнее

Самыми частыми эстетическими дефектами, по словам эксперта, бывают: уменьшение высоты нижней трети лица, в результате чего нижняя челюсть может визуально «отъехать назад». или функционально занять неверное положение. Из-за этого может поменяться профиль, положение губ, ухудшится внешний вид подбородочной зоны, углубятся носогубные складки и человек мгновенно визуально «постареет» на несколько лет. Именно поэтому ортодонт должен оценивать лицо пациента до начала лечения так же придирчиво, как положение зубов. Планировать ортодонтию исключительно по принципу «куда передвинуть этот зуб» сегодня недостаточно. Нужно заранее понимать, как предполагаемое перемещение зубов отразится на лице человека.

Удалить ли здоровые зубы

Один из наиболее спорных вопросов в ортодонтии — лечение с удалением постоянных зубов, чаще всего премоляров, так называемых «четверок». В определенных клинических ситуациях их удаление может иметь показания. Однако проблема возникает тогда, когда зубы удаляются неоправданно, а освободившееся пространство используется для значительного сокращения зубных рядов и перемещения передних зубов назад.

По словам Давидяна, в таком случае возникает уменьшение объёма зубного ряда. А из-за этого ухудшается поддержка губ и мягких тканей лица. Улыбка может стать визуально уже, а зубы будут значительно меньше заметны при разговоре и улыбке. Также может увеличиться глубина прикуса, измениться положение нижней челюсти. В результате меняются пропорции нижней трети лица и профиль. От еды до некорректной чистки. Врач Жук назвал ошибки в уходе за брекетами Подробнее

«Если в плане лечения предлагается удаление двух или четырёх постоянных премоляров (зубы удаляются всего сверху и снизу), я бы рекомендовал пациенту не торопиться с решением, - говорит эксперт. - Иногда такое решение бывает обоснованным. Но поскольку удаление постоянного зуба необратимо, надо как следует все взвесить». Эксперт рекомендует пациентам, прежде, чем согласиться на удаление здоровых зубов, обязательно задать врачу несколько вопросов и получить на них очень чёткие ответы. Эксперт советует поинтересоваться:

почему без удаления невозможно обойтись,

какие существуют альтернативы,

что произойдёт с шириной и объемом зубных рядов,

как изменится положение передних зубов,

как это может отразиться на профиле и улыбке.

Если объяснения ортодонта не кажутся убедительными, разумно получить второе ортодонтическое мнение.

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Что нужно знать до начала лечения

Пациенту важно понимать не только чем его будут лечить — брекетами или элайнерами. Гораздо важнее знать, какой результат врач собирается получить.

«Хороший ортодонтический план должен отвечать не только на вопрос, станут ли зубы ровными. Он должен учитывать прикус, форму и размеры зубных рядов, положение челюстей, состояние височно-нижнечелюстных суставов, профиль, положение губ, высоту нижней трети лица и будущую эстетику улыбки. Если ортодонт может объяснить логику этих изменений, значит, перед вами действительно план лечения, а не просто схема перемещения зубов, - резюмирует доктор Давиядян. - Современная ортодонтия должна дать человека не только «ровные зубы». Её задача гораздо сложнее — получить стабильный функциональный результат и при этом сохранить или улучшить гармонию лица».