По соцсетям гуляет новый термин — «ферритиновое лицо» (ferritin face). Хотя это не медицинский диагноз, он отражает реальную проблему: снижение запасов железа действительно оставляет следы на внешности.

Куда уходит железо?

Роль железа в организме не ограничивается транспортом кислорода. Оно участвует в клеточном энергообмене, работе митохондрий, синтезе ДНК и активности ферментов, отвечающих за обновление тканей. Поэтому ткани, которые обновляются быстро, — кожа, волосяные фолликулы, ногти — особенно чувствительны к нехватке железа.

Когда запасы начинают истощаться, организм распределяет железо по приоритету: в первую очередь — в жизненно важные органы, а «периферия» — кожа, волосы, ногти — страдает раньше. Клинически это может проявляться сухостью и бледностью кожи, шелушением, истончением и ломкостью ногтей, появлением продольных или поперечных бороздок. При выраженном и длительном дефиците иногда формируются «когтистые» ногти — с вдавлением в центре и приподнятыми краями (койлонихия). Для волос типично диффузное выпадение: волосы теряют блеск, становятся тоньше, секутся.

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Важно оговориться: эти признаки не специфичны только для дефицита железа. Сухость кожи может быть следствием холодной погоды, выпадение волос — стресса или гормональных колебаний, ломкость ногтей — частого маникюра и контакта с бытовой химией.

Почему «нормальный гемоглобин» — не главное?

Если гемоглобин в пределах референсных значений, человек часто считает, что с железом всё в порядке. Но дефицит железа развивается поэтапно: сначала истощаются запасы, затем снижается транспортный пул, и только на последнем этапе снижается уровень гемоглобина. К моменту, когда гемоглобин просядет, дефицит уже существует довольно давно.

Настоящий показатель «запасов железа» — это ферритин. Однако при интерпретации его уровня важно учитывать, что при воспалении ферритин также может повышаться, поэтому врач иногда дополнительно смотрит С-реактивный белок. Пороговые значения для диагностики дефицита железа различаются в разных руководствах и клинической практике: обычно уровень ниже 30 нг/мл указывает на возможный дефицит, но решение принимается индивидуально, с учётом общего состояния и других анализов.

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Кому стоит быть настороже

Женщины с обильными менструациями — группа риска, но это не «чисто женская проблема». В зону внимания также попадают доноры крови, подростки в период интенсивного роста, спортсмены, люди с ограничительным питанием (например, женщины на диете) и те, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушающие всасывание железа.

Для женщин после менопаузы и у мужчин выявленный дефицит железа — это не просто восполнить и забыть. В этих группах важно искать причину этого состояния, в первую очередь — удостовериться, что нет хронических кровопотерь со стороны ЖКТ.

Чтобы железо «задержалось»

Железо в продуктах бывает двух видов: гемовое (животного происхождения) усваивается хорошо, негемовое (растительное) — значительно хуже. Поэтому, например, железо из шпината усваивается гораздо хуже, чем порция мяса или печени.

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Усвоение «растительного железа» улучшает витамин С. Поэтому бобовые и цельнозерновые продукты разумно сочетать с овощами и фруктами, богатыми витамином С. А вот чай и кофе, выпитые одновременно с едой, наоборот, снижают усвоение железа — полифенолы в их составе связывают его.

И последнее: если изменения во внешности вызывают вопросы, самый надёжный следующий шаг — не покупать железо самостоятельно, а сдать анализ с определением ферритина.

«Если анализы показали дефицит железа, сначала нужно обратиться к врачу, чтобы найти причину, потом — восполнять запасы. Обычно для этого назначают препараты железа в таблетках. Однако приём должен быть обоснованным и проходить под контролем специалиста. И самое главное — найти причину дефицита: если её не устранить, дефицит возникнет снова», — рассказала врач-эндокринолог Екатерина Медведева.