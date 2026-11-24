Морщины на лбу — это мимические заломы, вызванные активностью мышц. Чтобы полностью стереть их с лица, мышцу необходимо расслабить, а с этой задачей справляется только ботулотоксин. Ни один другой препарат не способен полностью убрать такие морщины. Тем не менее, если человек не готов к инъекциям ботокса, существуют альтернативные методы: они не сотрут морщины до конца, но помогут значительно улучшить текстуру кожи, уменьшить глубину заломов и сделать их менее заметными. Об этом aif.ru рассказал эксперт.

Отвечает главный врач центра эстетической медицины, врач-дерматовенеролог, косметолог Наталия Степанова:

— Полностью избавиться от морщин на лбу без ботулотоксина не получится. Морщины на лбу — это мимические заломы, вызванные активностью мышц. Чтобы полностью стереть их с лица, мышцу необходимо расслабить, а с этой задачей справляется только ботулотоксин. Ни один другой препарат не способен полностью убрать такие морщины. Тем не менее, если человек не готов к инъекциям ботокса, существуют альтернативные методы. Они не сотрут морщины до конца, но помогут значительно улучшить текстуру кожи, уменьшить глубину заломов и сделать их менее заметными.

Стоп-область. Врач Балакеримова назвала 4 зоны, куда нельзя вводить ботокс Подробнее

В домашнем уходе обязательно использование увлажняющих кремов для поддержания гидробаланса кожи и профилактики углубления морщин. Также можно применять косметику с ботулоподобным эффектом — средства, содержащие миорелаксанты. Это не замена ботоксу, но такие компоненты мягко снимают напряжение с мышц и немного разглаживают кожу.

Среди инъекционных методик стоит выделить биоревитализацию — процедуру интенсивного увлажнения кожи в области лба. За счёт насыщения влагой морщины становятся менее глубокими и не так бросаются в глаза. Аппаратная косметология также направлена на улучшение качества кожи и уменьшение глубины морщин, хотя и не убирает их полностью. Например, микроигольчатый RF-лифтинг (на аппарате Vivace) очень эффективно работает с текстурой кожи и сокращает выраженность заломов. Фотоомоложение напрямую с мимическими морщинами не борется, так как его основная задача — сужение пор и выравнивание тона, однако за счёт этого эффекта лицо начинает сиять, кожа выглядит более гладкой, а рельеф визуально сглаживается.

5 привычек, которые старят. Косметолог назвала, что запускает ранние морщины Подробнее

Выбор методики зависит от конечной цели. Если задача — полностью и радикально убрать мимические морщины, то альтернативы ботулотоксину нет. Если же цель заключается в том, чтобы улучшить общее качество кожи, освежить лицо и сделать складки менее выраженными, то со всеми перечисленными альтернативными методами можно составить отличную программу работы.