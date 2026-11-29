Пептиды - сегодня самый модный ингредиент косметики. Они входят в состав сывороток, кремов, средств для ухода за кожей головы. Но надпись на упаковке косметического продукта, что тот содержит пептиды, еще не означает, что все эти средства работают одинаково. В чём их различия, и каков омолаживающий потенциал разных пептидов, aif.ru рассказала косметолог, специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус.

«В дерме находятся фибробласты - клетки, которые синтезируют компоненты внеклеточного матрикса: коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и другие вещества, - говорит эксперт. - Коллагеновые волокна обеспечивают коже прочность, эластиновые - способность возвращаться к первоначальной форме, а гиалуроновая кислота помогает удерживать воду. С возрастом, под действием ультрафиолета, окислительного стресса и других факторов синтез отдельных компонентов замедляется, а разрушение матрикса усиливается. Кожа становится менее упругой, появляются морщины, меняется ее текстура». Все ухищрения анти возрастной косметологии направлены на то, чтобы вернуть коже утраченное свойства, если не целиком, то хотя бы частично. Помогут ли в этом модные пептиды?

Что искать в составе

«В отличие от большинства увлажняющих компонентов, пептиды интересны, прежде всего, своей способностью влиять на биологические процессы в коже. Некоторые из них имитируют естественные сигналы, возникающие при обновлении тканей. Они не создают новый коллаген, и не заполняют морщины механически, но усиливают активность клеток, участвующих в перестройке кожного матрикса», - объясняет эксперт. Пептиды бывают разные. Среди них выделяются:

Сигнальные пептиды. Наиболее известная группа. К ней относят пальмитоилпентапептид-4 (Palmitoyl Pentapeptide-4), пальмитоилтрипептид-1 (Palmitoyl Tripeptide-1), а также пальмитоилтетрапептид-7 (Palmitoyl Tetrapeptide-7) и др..

«Их изучают в связи с поддержанием внеклеточного матрикса и изменением активности фибробластов (клеток коди). Например, в двойном слепом исследовании, где участвовали 93 женщины от 35 до 55 лет было показано, что крем с пальмитоилпентапептидом через 12 недель обеспечивал более заметное уменьшение мелких морщин по сравнению с другими кремами», - говорит Пантус.

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Пептиды-переносчики. Самый известный представитель - трипептид меди (Copper Tripeptide-1). Способны связывать микроэлементы и участвовать в их доставке или обмене.

Пептиды, влияющие на передачу нервного сигнала. К ним относят ацетилгексапептид-8 (Acetyl Hexapeptide-8, известный как Argireline) и пентапептид-18 (Pentapeptide-18). Их часто называют в рекламе «ботоксоподобными» пептидами. Они и впрямь могут влиять на мышечные сокращения, но, конечно, менее эффективно, чем инъекция ботулотоксина. Максимум, чего от них можно ожидать - уменьшение выраженности мелких линий, а не расслабление мимической мышцы.

Пептиды, влияющие на активность ферментов и воспалительные сигналы. Например, нонапептид-1 (Nonapeptide-1) изучается в связи с регуляцией образования меланина. Такие средства помогут выровнять тон кожи, сделать менее заметными признаки фотостарения или снижать повышенную чувствительность кожи, но эффективность зависит от конкретного пептида и состава продукта.

Гидролизованный коллаген и другие белковых гидролизаты тоже могут содержать пептидные фрагменты. В кремах они, прежде всего, помогают удерживать влагу и формировать пленку на поверхности кожи. Но восстановить коллагеновые волокна дермы не могут.

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Трипептид меди: почему к нему столько внимания

Особое место среди косметических пептидов занимает GHK-Cu - комплекс трех аминокислот (глицина, гистидина и лизина) с ионом двухвалентной меди. Сама медь - это необходимый организму микроэлемент, участвующий в работе ряда ферментов, необходимых для образования поперечных сшивок в коллагеновых и эластических волокнах. Также медь участвует в работе фермента антиоксидантной защиты. В косметике медный пептид можно найти под названием Copper Tripeptide-1. История этого вещества началась еще в 1973 году, когда исследователь Лорен Пикарт выделил GHK из человеческой плазмы. С возрастом концентрации GHK в плазме с снижается, но наука пока не установила уровень дефицита пептидов», который необходимо восполнять.

В клеточных и животных моделях было показано, что GHK-Cu может:

влиять на синтез коллагена I и III типов и других компонентов внеклеточного матрикса

участвовать в регуляции матриксных ферментов, которые обеспечивают баланс образования, организации и разрушения коллагена.

оказывать противовоспалительные и антиоксидантные эффекты, в частности, улучшать процессы заживления тканей.

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По словам эксперта, все это делает GHK-Cu интересной молекулой для регенеративной дерматологии, но большая часть впечатляющих результатов получена пока только в лабораторных экспериментах..

Тем не менее, косметология уже внимательно присматривается к пептидам меди, рассчитывая с их помощью улучшать текстуру и упругости кожи, уменьшать выраженность мелких морщин, бороться с признаками фотостарения. Медный пептид также изучают в средствах для волос и в дерматологии, хотя доказательств влияния медного пептида на рост шевелюры, лечение рубцов или ускорение восстановления после косметологических процедур пока недостаточно.

Почему не всякая пептидная сыворотка эффективна

Главная проблема заключается не в эффективности самой молекулы, а в сложностях доставки активного вещества. Роговой слой эпидермиса - естественный кожный барьер - препятствует проникновению многих водорастворимых веществ. Даже очень короткие пептиды могут плохо проходить через него. В частности, молекула медного пептида (GHK-Cu) - хоть и сравнительно невелика, но и она не может проникнуть в глубину кожи. Производители идут на разные ухищрения: добавляют липидные фрагменты к отдельным пептидам, создают липосомальные системы и другие носители. Но и эти технологии не гарантируют, что активная молекула в достаточном количестве сможет достичь необходимого слоя кожи.

Именно поэтому не стоит ориентироваться только на процент пептидов или количество их названий на этикетке. При высокой концентрации сырьевого комплекса самого активного пептида там может быть совсем мало. Тем более, не стоит определять эффективность средства на глаз - скажем, голубоватый оттенок сывороток с медью не является доказательством их эффективности.

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«В домашнем уходе пептидные средства уместно рассматривать как дополнительный компонент антивозрастной программы, особенно при появлении мелких морщин, снижении упругости и желании усилить уход без агрессивного отшелушивания. Но эффект оценивают не сразу, а лишь через 8–12 недель. Базовый уход с увлажнением и ежедневной защитой от ультрафиолета остается обязательным. Пептиды не заменяют и другие ингредиенты косметики, в частности, ретиноиды, если для их использования есть показания, и кожа их переносит», - говорит эксперт

Вопрос сочетания медных пептидов с другими ингредиентами требует индивидуального подхода. И во многом зависит от формулы средства. Если производитель рекомендует раздельное применение, лучше распределить средства по разным этапам ухода. При чувствительной коже полезно начинать с одного нового средства. Косметическую сыворотку нельзя применять при поврежденном кожном барьере.

В уколах надежнее?

Популярность медного трипептида спровоцировала интерес к так называемым GLOW-комплексам, активно обсуждаемым в среде биохакеров. Их используют не в виде кремов и сывороток, а в инъекционных anti-age-протоколах. Обычно в состав комплекса входят три разных пептида GHK-Cu, BPC-157 и TB-500.

Капельницы красоты рекламируют, как средство улучшить качество кожи, ее упругость, текстуру и внешний вид. Иногда комплексу приписывают способность ускорять заживление после косметологических вмешательств или улучшать состояние волос. Но, по словам эксперта, это пока лишь гипотезы и маркетинговые заявления: ведь на сегодня убедительных клинических исследований безопасности и эффективности инъекционного комплекса GLOW для омолаживания недостаточно. И к тому же он не одобрен FDA, как лекарственное средство. А потенциальный риск от его применения есть, особенно, при нарушении стерильности, и в связи с непредсказуемым системным действием.

«Таким образом, между кремом с трипептидом меди и инъекционным GLOW-коктейлем нельзя ставить знак равенства, - резюмирует эксперт. - У первого есть история применения в косметике и ограниченные данные исследований; второй же пока остается экспериментальным направлением».

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Делать ли капельницы красоты?

Эксперт призывает с осторожностью относиться к любым процедурам, предполагающем инъекционное введение каких-либо веществ. Внутривенный путь введения пептидов, по словам А. Пантус, действительно, позволяет молекулам сразу оказаться в системном кровотоке. Но из этого совершенно не следует, что любая капельница с витаминами, аминокислотами, глутатионом, NAD или «митохондриальным коктейлем» продлевает жизнь или молодость. К тому же внутривенное введение витаминов имеет совершенно конкретные медицинские показания - например, выраженные дефициты, некоторые заболевания, нарушения всасывания. А здоровым людям это не нужно.

На сегодня нет убедительных данных, что регулярные высокодозные витаминные капельницы способны замедлять старение или увеличивать продолжительность жизни,. Использование подобных внутривенных коктейлей при отсутствии конкретных показаний, по убеждению А. Пантус, является, скорее, экспериментальным направлением, поскольку: качественных плацебо-контролируемых исследований мало, а протоколы слишком различаются между собой.

«Главный вопрос в выборе протокола anti-age должен касаться не того, что лучше выбрать: витаминную капельницу или пептиды, а того, какую конкретно молекулу, в какой форме и дозе и для какой цели следует назначить, - говорит эксперт. - И чем активнее молекула вмешивается в клеточную сигнализацию или работу рецепторов, тем важнее использовать ее по конкретным показаниям, и подбирать терапию только совместно со специалистом. А еще важно помнить, что ни один препарат не отменяет базовые механизмы здоровья: достаточный сон, физическую активность, полноценное питание, контроль энергетического баланса, стресс-менеджмент и лечение выявленных заболеваний».