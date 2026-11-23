Сегодня на вершине хит-парада средств антивозрастной медицины — пептиды. Какие они бывают и так ли эффективны, как о них говорят, aif.ru рассказала врач превентивной медицины, косметолог, специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус.

Еще несколько лет назад слово «пептиды» чаще встречалось в научных публикациях и кабинетах врачей, а сегодня его можно увидеть практически везде: в косметике, средствах для снижения веса, anti-age-программах, назальных спреях и инъекционных протоколах. Что же это за уникальная технология?

Что такое пептид

Эмиль Герман Фишер (9 октября 1852 — 15 июля 1919) — немецкий химик-органик и биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии 1902 года; Памятник Фишеру в Берлине. Фото: коллаж АиФ

«На самом деле, пептидная терапия возникла не сейчас, ей уже больше ста лет: еще в 1901 году Эмиль Фишер синтезировал один из первых дипептидов, - объясняет эксперт. - Если говорить упрощенно, пептид - это цепочка аминокислот. Две аминокислоты образуют дипептид, три - трипептид; короткие цепочки часто называют олигопептидами. Строгой универсальной границы между длинным пептидом и небольшим белком нет, однако в фармакологии к терапевтическим пептидам часто относят молекулы, содержащие примерно до 50 аминокислот»

Спектр полезного действия этих молекул, действительно, впечатляющий. Пептиды могут передавать сигналы клеткам, связываться с рецепторами, влиять на обмен веществ, нервную систему, восстановление тканей или работу митохондрий.

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По словам эксперта, у большинства немодифицированных пептидов есть слабое место: в желудочно-кишечном тракте они могут разрушаться протеолитическими ферментами, поэтому их внутреннее применение ограничено. А крупным гидрофильным молекулам еще и трудно проходить через кишечный эпителий. Поэтому для многих пептидных препаратов традиционно используются подкожный, внутримышечный или внутривенный пути введения.

Еще один путь попадания пептидов в организм - интраназальный. Слизистая носа хорошо кровоснабжается, поэтому некоторые вещества могут через нее поступать в системный кровоток.

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​​Какими бывают пептиды

Самый известный пример последних лет - агонисты рецепторов GLP-1 и комбинированные агонисты GIP/GLP-1. На слуху больше их фармацевтические названия - семаглутид и тирзепатид - так называемые уколы стройности. Они обладают конкретными рецепторными мишенями, показаниями, противопоказаниями и исследованными схемами применения. Но даже в зарегистрированных показаниях для контроля веса эти препараты рассматриваются только в сочетании с коррекцией питания и физической активности, а не вместо них.

Но также есть и масса других пептидных препаратов, которые предназначены не только для контроля веса.

Например, отдельное направление - митохондриальные пептиды. Их исследуют в связи с энергетическим обменом, клеточным стрессом и метаболическими процессами.

Есть и нейроактивные пептидные препараты. Некоторые из них изучались в российских клинических работах, в том числе, неврологии и реабилитации после ишемического инсульта, а также при тревожных расстройствах. Однако, по словам эксперта. по ним нет пока большой клинической базы, и поэтому не стоит пытаться с их помощью улучшить память здоровым людям.

Еще одна группа взаимодействует с системой меланокортиновых рецепторов. Например, один из таких пептидов стимулирует синтез меланина, за счет чего используются в средствах для загара. Есть и так называемые органные пептиды, известные в России как биорегуляторы. Некоторые из них давно продаются в аптеках.

Эти вещества востребованы не только у биохакеров. Сегодня пептидные препараты и системы доставки используются в эндокринологии, неврологии, регенеративной медицине и даже в онкологии (уже одобрены пептидные препараты, аналоги гормонов, радионуклидные системы и молекулы, способные доставлять терапию к определенным мишеням опухолевых клеток).

В дальнейшем, по мере изучения пептидная терапия, вероятно, будет занимать всё большее место в медицине. Также пептиды сегодня широко применяются в косметических средствах, но это уже совсем другая история.