Запрос на «звёздное лицо» сегодня не редкость. В эпоху соцсетей к этому добавились собственные селфи с фильтрами — люди приходят за внешностью, которой не существует в реальности. Доктор медицинских наук, профессор, пластический хирург клиники Seline Clinic («Селин») Светлана Вячеславовна Гагарина объясняет, почему копия чужого лица невозможна, какие риски скрываются за идеалом и как отличить здоровое желание измениться от селфи-дисморфии. А главное, показывает, как профессиональный подход и современные методики позволяют достичь естественного и гармоничного результата.

Гагарина Светлана Вячеславовна. Врач — пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор. Фото: Seline Clinic

Светлана Вячеславовна, представьте ситуацию: пациент принёс в клинику фото звезды и просит «сделать такое же лицо», готов платить сколько угодно. Что вы ответите как профессионал?

Я работаю с пациентами уже более тридцати лет, и за это время в моей практике встречались самые разные случаи. Но ответ здесь один: это лицо уже занято. Оно принадлежит другому человеку с другим строением черепа, кожей и пропорциями. Хирургия не конструктор, и анатомию, которой у пациента нет, создать невозможно. Но мы обязательно спросим, что именно нравится человеку на этом фото. Почти всегда за картинкой стоит конкретная задача: более чёткий овал лица, отдохнувший взгляд, ровная спинка носа. С этим можно работать, и результат будет выглядеть как улучшенная версия собственного лица пациента, а не как чужая копия.

Почему в вашей практике «быть похожим» перестаёт быть главным критерием? Как вы объясняете человеку, почему не сделаете ему именно этот нос или именно эти глаза?

Пациент платит не за копию, а за результат, который гармоничен его лицу, сохраняет функцию и не вредит здоровью. Мы объясняем это наглядно. Вместе смотрим фотографии, делаем разметку, обсуждаем, что технически достижимо, а что нет. Если мы понимаем, что операция не даст того, чего ждёт человек, честнее отказать сразу, чем браться и разочаровывать. Но чаще всего нам удаётся найти решение, которое учитывает и пожелания пациента, и его анатомические особенности.

С точки зрения анатомии — почему «переставить нос звезды на другое лицо» технически почти невозможно?

Форму носа задают не только хрящи, которые хирург может изменить. Её определяют кости, толщина кожи, мягкие ткани и строение всего лица. Толстую кожу нельзя сделать тонкой. Поэтому изящный кончик, как на фото, на носу с плотной кожей просто не проявится, сколько ни уменьшай каркас.

Карапетян Жора Мкртичевич. Ординатор кафедры пластической хирургии РУДН. Фото: Seline Clinic

Что происходит, если всё-таки пытаться повторить «звёздные» черты любой ценой?

Карапетян Жора Мкртичевич, ординатор кафедры пластической хирургии РУДН, ассистент Светланы Гагариной: Попытка сделать нос слишком маленьким и тонким создаёт функциональные риски: затруднение носового дыхания, истончение кожи, нарушение кровоснабжения тканей, необходимость повторных операций. С веками то же самое: агрессивная коррекция «как у звезды» может закончиться тем, что глаз перестанет полностью закрываться и появится хроническая сухость глаза.

Современные хирургические методики, применяемые специалистами клиники Seline, позволяют решать сложные эстетические задачи, сохраняя функцию и естественность. Профессиональный хирург всегда ищет баланс между желаемым и возможным.

Вы упомянули фотографии и разметку. Чем они отличаются от селфи, которые приносит пациент?

Селфи снимают широкоугольной камерой с вытянутой руки, и она искажает пропорции: нос кажется крупнее, чем в жизни. Добавьте фильтр — и это уже не ваше лицо. Поэтому в Seline Clinic мы начинаем с фотопротокола: стандартные проекции (анфас, профиль, три четверти, вид снизу), ровный свет, без макияжа и обработки. Только по таким снимкам можно честно обсуждать с пациентом, что реально изменить именно в его лице, а что — нет.

Как вы в работе с «идеализированными» пациентами проговариваете все риски заранее? Бывало ли, что вы теряли клиента из-за принципиальности? Жалели об этом?

На консультации в Seline Clinic мы не продаём операцию, а выясняем, подходит ли она человеку. Обсуждаем, какой результат реалистичен, сколько длится восстановление (сроки зависят от конкретного вмешательства), какие возможны осложнения и в каких случаях может понадобиться повторное вмешательство. Всё это фиксируется в информированном согласии.

Отдельно мы оцениваем ожидания пациента. В мировой практике для этого есть описательный термин «селфи-дисморфия» (не являющийся официальным диагнозом), и пластические хирурги во многих странах проводят скрининг пациентов перед эстетическими операциями. Иногда мы рекомендуем сначала поговорить с психотерапевтом.

Насторожить должны несколько вещей: человек приносит как образец собственные селфи с фильтрами; не может объяснить, что именно его не устраивает; после уже хорошего результата хочет «ещё чуть-чуть»; связывает операцию с решением проблем в отношениях или на работе.

Да, бывало, что пациент после отказа уходил к другому хирургу. Но жалеть об этом не приходилось: ненужная операция и разочарованный человек — гораздо большая потеря и для пациента, и для врача.

Обычно все думают только о рисках на операционном столе. Какие ещё риски существуют, кроме самой операции?

Психологические. Человек может остаться недоволен даже хорошим результатом и начать гнаться за следующей операцией.

Человек может остаться недоволен даже хорошим результатом и начать гнаться за следующей операцией. Восстановление. Отёки сходят месяцами, особенно после ринопластики, а окончательный результат виден через 6–12 месяцев. Нарушение рекомендаций: компрессионного режима, ограничения нагрузок, отказа от курения — напрямую ухудшает результат.

Отёки сходят месяцами, особенно после ринопластики, а окончательный результат виден через 6–12 месяцев. Нарушение рекомендаций: компрессионного режима, ограничения нагрузок, отказа от курения — напрямую ухудшает результат. Накопительные. Каждая повторная операция сложнее предыдущей: рубцы и изменённое кровоснабжение ограничивают возможности хирурга.

Каждая повторная операция сложнее предыдущей: рубцы и изменённое кровоснабжение ограничивают возможности хирурга. Экономия на безопасности. Операция без полноценного обследования, в клинике без необходимого оснащения, сразу после перелёта — всё это повышает риск осложнений.

Операция без полноценного обследования, в клинике без необходимого оснащения, сразу после перелёта — всё это повышает риск осложнений. Завышенные ожидания. Надежда, что новая внешность решит проблемы в личной жизни или карьере. Операция может изменить лицо, но не обстоятельства.

Можете привести пример из практики, как вы работаете с ожиданиями пациента?

Однажды ко мне на консультацию обратилась пациентка с фотографией известной актрисы. Она хотела точно такой же маленький, изящный нос. Но при осмотре стало понятно, что анатомические особенности пациентки — строение носа, плотность кожи и пропорции лица — совершенно другие. Попытка добиться абсолютного сходства могла не только привести к неестественному результату, но и создать риски для носового дыхания.

Мы подробно обсудили, что именно ей не нравится в собственной внешности и какого эффекта она на самом деле хочет достичь. Оказалось, что дело вовсе не в желании быть похожей на актрису — пациентке хотелось сделать черты лица более гармоничными и утончёнными. Вместо того чтобы пытаться повторить чужую внешность, мы обсудили индивидуальный вариант коррекции с учётом её анатомии. Для меня это один из важнейших принципов пластической хирургии. Задача врача — не просто выполнить пожелание пациента, а предложить решение, которое будет эстетичным, естественным и безопасным.

Как выбрать пластического хирурга и на что обратить внимание перед операцией?

Прежде всего, стоит обратить внимание на квалификацию врача, его опыт в конкретном направлении пластической хирургии и наличие лицензии у медицинского учреждения. Не менее важно понимать, как в клинике организованы подготовка к операции и последующее медицинское сопровождение.

В Seline Clinic уже на этапе подготовки мы оцениваем не только эстетические пожелания и анатомические особенности пациента, но и общее состояние его здоровья. В клинике можно пройти необходимые предоперационные обследования, получить консультации терапевта, анестезиолога-реаниматолога и при необходимости других профильных специалистов.

Преимущество многопрофильной клиники заключается в возможности объединить экспертизу врачей разных направлений. Например, после хирургического омоложения лица к работе с пациентом могут подключаться косметологи и реабилитологи, помогая решать задачи, связанные с восстановлением тканей, качеством кожи и коррекцией послеоперационных рубцов.

После хирургического вмешательства пациент находится в стационаре под круглосуточным наблюдением медицинского персонала, а после выписки посещает контрольные осмотры хирурга. При наличии показаний мы составляем индивидуальную программу восстановления с применением физиотерапевтических и косметологических методик.

Seline Clinic стала лауреатом специальной номинации премии «Бьюти Питер» — «Эстетическая медицина нового поколения». Что для вас означает это понятие?

На мой взгляд, эстетическая медицина нового поколения — это не только развитие технологий и хирургических методик, но и особая культура медицинской работы.

Сегодня профессиональный рост хирурга невозможен без постоянного обучения, обмена опытом с коллегами, анализа собственных результатов и критической оценки применяемых методик.

Главный показатель для нас не количество операций в месяц, а доля пациентов, которым операция была действительно показана и которые довольны результатом через год.

В долгосрочной перспективе такой подход формирует то, что не купишь рекламой, — доверие. Пациенты возвращаются к нам и приводят своих близких. Для нас это одна из самых ценных форм профессионального признания.

Какой результат пластической операции вы как профессионал считаете идеальным?

Хорошая эстетическая хирургия незаметна. Окружающие видят, что человек прекрасно выглядит, но не могут понять, что именно изменилось.

Для меня идеальный результат — это когда пациент радуется своему отражению в зеркале, чувствует себя увереннее, но при этом остаётся собой. Ведь задача пластической хирургии — подчеркнуть индивидуальную красоту человека, а не привести его внешность к общепринятому стандарту.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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