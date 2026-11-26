Воздушные шарики можно использовать для тренировки дыхательных мышц и контроля выдоха, рассказал в программе Пятого канала «Ваше здоровье!» саксофонист Андрей Боголюбов.

«Когда я в детстве болел астмой, мне врач рекомендовал надувать шарики», — поделился музыкант.

В программе пояснили, что при надувании шарика приходится постепенно выпускать воздух и поддерживать давление. Такие движения задействуют дыхательные мышцы.

Боголюбов также показал упражнение для освоения дыхания с участием диафрагмы. Оно предполагает контроль движения живота во время вдоха. Говоря о музыкальных инструментах, саксофонист отметил, что дыхание активно используется и при игре на губной гармошке.

В публикации подчёркивается, что подобные упражнения не заменяют лечение астмы и других заболеваний лёгких. При выборе дыхательной гимнастики необходимо учитывать рекомендации лечащего врача.