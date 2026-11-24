Здоровые суставы обычно не реагируют болью на перемены погоды, рассказала в программе Пятого канала «Ваше здоровье!» ревматолог, кандидат медицинских наук Ксения Ночевная.

«Поэтому, если человек отмечает какие-то изменения на фоне изменения погоды, ему уже нужно обратиться к врачу», — подчеркнула специалист.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Альбина Нургазизова пояснила, что официального диагноза «метеозависимость» не существует. Изменения окружающих условий могут становиться провоцирующим фактором при уже имеющихся заболеваниях. В частности, температурные перепады создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Невролог Денис Редько обратил внимание на другую причину недомогания: иногда человек реагирует на ожидание неблагоприятного события. Тревожные сообщения о магнитной буре могут заставлять его сильнее переживать, после чего появляются реальные жалобы на самочувствие.