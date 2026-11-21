Часто, сталкиваясь с очередным разочарованием в любви, мы себя чувствуем, как герои известного анекдота: казалось: вот оно счастье. Ан нет, это снова был опыт. Ну, сколько же можно ошибаться? И почему, почему нас снова тянет не к тем? И как уже наконец-то научиться выбирать спутников жизни правильно? Об этом aif.ru рассказала психолог Анна Ващенко.

Говорят, что дочери ищут себе мужей, похожих на отцов, а сыновья - жён, напоминающих мам. Так ли это? Сразу скажем, что внешность тут ни при чём. Обычно мы не стараемся специально выбирать себе партнёров, чертами лица, фототипом, ростом или фигурой напоминающих нам наших родителей (хотя порой бывает и так). Любимый мужской и женский типаж могут формироваться и под влиянием образов музыкальных исполнителей, артистов и т. д. Не во внешности дело. И к тому же необязательно, что на выбор партнера должен влиять образ родителя противоположного пола. Более того, есть данные, что роль матери тут может быть даже важнее. Проверь свои отношения. Ваша ревность — это любовь или контроль? Чек-лист Подробнее

Такая разная привязанность

«Из отношений с теми, кто нас растил, психика собирает базовую инструкцию, в которой объясняется: что такое близость, как выглядит забота, чего ждать от человека, который тебя любит, и что нужно делать, чтобы тебя не бросили, - объясняет Ващенко. - Британский психоаналитик Джон Боулби назвал это теорией привязанности, а его коллега Мэри Эйнсворт экспериментально доказала: уже к году ребёнок демонстрирует чёткий стиль привязанности. Он напрямую зависит от того, как мама реагировала на его плач и потребности».

По словам эксперта, американские психологи Синди Хазан и Филлип Шейвер выяснили, что детская схема работает и в романтических отношениях. Люди, в детстве получившие надёжную привязанность, став взрослыми, и в личных отношениях будут вести себя более спокойно и доверчиво. Те же, чьи родители были непредсказуемыми, вырастают в тревожных партнёров. А те, кого в детстве мамы и/или папы отвергали или игнорировали, в отношениях держат дистанцию. И эти люди не просто по-разному ведут себя в отношениях. Они по-разному выбирают.

Детство выбирает за нас

По мнению эксперта, есть по крайней мере 5 причин, заставляющих нас раз от раза наступать на одни и те же грабли, и выбирать партнеров, схожих в своём поведении, мироощущению отношении к нам, как две капли воды. На стопе. Психолог Василькова объяснила, что нельзя говорить при знакомстве Подробнее

Причина №1. Знакомое кажется нам более безопасным. Всё неизвестное нас пугает. Поэтому мы тянемся к знакомому, а не к хорошему. Если значимый взрослый (мама или папа) были холодными, и их внимание нужно было заслуживать, то их дочь, став взрослой, наверняка не станет выбирать мужчину, который проявляет внимание, заботится, дарит цветы и пишет первым, так как такое поведение ей незнакомо. Поэтому такой поклонник будет казаться ей подозрительным и скучным, а вот тот, кто отвечает на сообщения через сутки или вовсе игнорирует, сразу включит в душе что-то очень близкое и родное.

Причина №2. Привычка вести себя определённым образом. Мы сами продолжаем играть привычную для себя роль, поэтому подбираем на роль партнера подходящий типаж. «Если нас хвалили только за пятёрки и послушание, мы найдем того, рядом с кем нам снова придётся быть удобными и заслуживать любовь. Партнёр здесь второстепенен, нам главное, чтобы рядом с ним мы могли продолжать играть привычную детскую роль», - говорит Ващенко.

Причина №3. Желание взять реванш, и переиграть судьбу по-новому. Люди каждый раз выбирают не тех партнеров вовсе не из мазохизма. Просто они всё время ищут возможность переиграть детский сценарий. Ребёнок не может добиться любви от своей холодной мамы или удержать уходящего из семьи папу. Но его психика не сдаётся: она запоминает незавершённую задачу, и во взрослом возрасте подбирает партнёра с теми же чертами, чтобы наконец-то переписать неудачный финал истории, и добиться хеппи-энда. Именно поэтому «сложные» мужчины кажутся такими притягательными, а спокойные и доступные не вызывают ничего, кроме зевоты. Угасли чувства. Психолог Теребенин назвал 5 причин, почему проходит любовь Подробнее

Причина №4. Путаница в чувствах. Мы часто путаем любовь с другими чувствами просто потому, что не знаем, какой она должна быть. Мы считаем любовью то, что видели в детстве: скандал с битьём посуды, потом страстное примирение, потом снова скандал. Для ребёнка, выросшего в такой семье, это и есть любовь. Ровные отношения без драмы будут ощущаться как равнодушие. «Норму» устанавливает именно родительская семья, а вы бессознательно ищем то, что под эту усвоенную норму подходит.

Причина №5. Неосознанность. Мы несамостоятельны в своём выборе, хотя и уверены в обратном. На самом деле мы выбираем себе партнёров по стилю привязанности, сформированному в раннем детстве. Нам кажется, что если нас недолюбили наши родители, то мы найдём партнёра, который сможет нам это компенсировать. Но тут включается самый коварный механизм. Вся трагедия - в том, что человек с одним типом привязанности подсознательно тянется к своей противоположности. Тревожные люди, которым всё время нужно подтверждение любви, чаще всего сходятся с партнерами, имеющими избегающий тип привязанности, которые от близости бегут. Такая тревожно-избегающая пара держится годами именно потому, что оба играют выученные в детстве роли. При этом оба несчастны. Не открывайте холодильник. Психолог проанализировал секрет счастливых семей Подробнее

Шаги к осознанному выбору

Вовсе не обязательно оставаться рабами своего стиля детской привязанности. Но избавиться от заученного шаблона непросто. Если вы всё-таки хотите взять выбор в свои руки. Чтобы построить по-настоящему близкие отношения, Ващенко советует действовать поступательно:

Шаг №1. Проведите «инвентаризацию». Выпишите всех значимых партнёров и рядом с каждым – три-четыре черты, которые в итоге стали проблемой в отношениях. Совпадения увидите сразу. Теперь задайте себе неудобный вопрос: на кого из ваших родителей похож этот портрет, и чего именно вам в детстве так и не удалось получить от мамы или папы?

Шаг №2. Научитесь различать влечение и спокойный интерес. Влечение возникает с первой минуты. Люди часто говорят о нем так: «как током ударило». Это не магия, и не та самая любовь с первого взгляда, о которой пишут в сказках. Это опасное ощущение, по словам Ващенко, почти всегда означает узнавание знакомого сценария. Спокойный интерес к человеку без фейерверка часто и есть здоровое начало продуктивных отношений. Оно не пробуждает внутреннюю драму. Дайте таким знакомствам шанс развиться в нечто большее. Не отвергайте человека сразу, дотерпите хотя до третьего свидания, прежде чем списать нового знакомого в категорию «не моё». «Это еще не конец». Можно ли дважды влюбиться в одного и того же человека? Подробнее

Шаг №3. Отслеживайте свои триггерные эмоции. В этом, кстати, вам может помочь ведение дневника. Записывайте туда всё, что происходит, и всё, что вы чувствуете. Ведь часто эмоции, не будучи зафиксированы вовремя, не осознаются нами. Обратите внимание на моменты, когда вам хочется спасать партнёра, заслуживать или доказывать свою любовь. Это верные признаки, что вас снова потянуло вжиться в старую роль.

Шаг №4. Ищите помощи. Если один и тот же сценарий отыгрывается в жизни третий-четвёртый раз, это уже повод поработать с психологом. Детские схемы очень устойчивы, и одной силой воли их редко перепишешь, а вот в терапии это вполне решаемая задача.