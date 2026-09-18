Машинки, «стрелялки», куклы. Зачем взрослому нужны несерьёзные увлечения

Если ваш знакомый вдруг увлекся коллекционированием фигурок кукол или другим «детским» хобби, не спешите осуждать и крутить пальцем у виска. С точки зрения психологии, несерьезные увлечения взрослых приносят немало пользы. Так что можно вспомнить свои детские мечты и интересы и смело последовать за ними.

Впали в детство?

Известный американский топ-менеджер Тони А. Даунер, председатель совета директоров крупной нефтесервисной IT-компании, также член совета директоров других технологических и образовательных компаний, в 68 лет, будучи отцом троих детей и шестерых внуков, прошел строгий отбор на открытый чемпионат Америки по теннису (US Open) и на две недели реализовал свою мечту побыть болбоем, то есть подавателем теннисных мячей. Это уже вторая его попытка, первый отбор 14 лет назад он провалил. «Мои коллеги видят меня в шортах, бегающего за мячами вместе с 14-летними подростками, и не понимают, что вообще происходит в моей голове», — описал свою новую жизнь миллионер, «взрослый ребенок». А коллеги — это дельцы с Уолл-стрит и члены советов директоров.

Примеры детских увлечений знаменитых взрослых можно продолжать. Актер Ди Каприо, лауреат «Оскара», собирает винтажные куклы и фигурки суперзлодеев из «Звездных войн». Джонни Депп увлекается куклами киногероев и злых клоунов. Китайский бизнесмен Ван Нин, основатель компании Поп Март, стал миллиардером, изготавливая коллекционные детские фигурки (в том числе те самые «лабубу»).

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В фильме Вуди Аллена есть сцена, когда муж-миллионер дарит жене на годовщину дорогущее украшение, и на ее вопрос: «А что ты купил себе?» он заводит ее в комнату, где на всем пространстве располагается огромная детская железная дорога.

Такие люди часто присутствуют и среди наших знакомых и друзей.

Зачем нам детские привычки

Взрослые впали в детство или это результат пресыщенности всем вокруг? Вовсе нет. По мнению психоаналитика Дамиана Синайского, в детских увлечениях взрослых есть глубокий смысл. Более того, они могут дать нам возможность для творческого восприятия, изменений и более полной жизни, сохранить любопытство и интерес к миру. В противовес бесцельному пролистыванию соцсетей, онлайн-играм и прочим способам провести свободное время.

«О важности связи человека с детством много писал британский психоаналитик Дональд Винникотт, — рассказал aif.ru психолог. — Он ввел термин „переходный объект“. В детстве таким объектом может стать плюшевый медведь, кукла, солдатик или другая любимая вещь, которая дает ощущение безопасности и помогает ребенку постепенно становиться самостоятельнее. Во взрослом возрасте похожую роль иногда выполняют знакомые игрушки, музыка, книги, запахи и другие символы прошлого».

Как объяснил психоаналитик, речь вовсе не идет об инфантильности. Об инфантильности говорят в том случае, если взрослый человек не хочет брать на себя ответственность и прячется от взрослой жизни и решения взрослых проблем в детских увлечениях. Также тревожным сигналом является ситуация, когда человек теряет контроль над своим увлечением, тратит на коллекцию все деньги, отказывается от работы и общения.

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«Если же увлечение детскими объектами основано на полной осознанности, то это элемент творчества, способ расслабления, отдыха, получения положительных эмоций. Самое важное и главное — это возможность сохранения и поддержания своей подлинной идентичности. Это помогает мечтать и реализовать свои мечты, оставаться самим собой, сохранять связь и держаться своих подлинных ценностей», — уточняет эксперт.

Например, Илон Маск мечтал в детстве о космосе и уже будучи взрослым, запускает настоящие ракеты в космос. Билл Гейтс вспоминал, что его детские привычки погружаться глубоко в чтение книг, жить в мире идей помогли ему создать Майкрософт.

Часто детские увлечения — это возможность реализовать то, что не удалось прожить в детстве. А еще — сообщества по «детским» интересам, когда взрослые получают дополнительный, увлекательный канал общения.

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Вернуть способность удивляться и творить

Вся наша современная жизнь пронизана постановкой и достижением целей. Мы во всем отслеживаем результаты. Количество пройденных шагов, качество нашего сна, полезное питание, не говоря уже про достижение целей на работе, чтобы не оказаться на обочине активной жизни. Мы постоянно что-то оптимизируем, гонимся за результатами.

«Психологи-исследователи Кайуа, Винникотт, Хейзинга, Нгуен, Агамбен назвали это явление „ложным захватом смысла и ценности жизни“, — продолжает Дамиан Синайский. — В результате эти ложные ценности начинают колонизировать реальную действительность. Создают новые реальности, новые искаженные представления о базовых ценностях добра и зла, указывая нам, на что обращать внимание. А внимание — самое ценное в нашей жизни, это наша энергия, жизнь. Когда ваше место в таблице лидеров бегового приложения заменяет причину, по которой вы начали бегать, это и есть захват ценности. Показатель поглотил и „сожрал“ смысл».

Эксперт предлагает каждому из нас оглянуться вокруг. Посмотрите на вагон метро во время утренней поездки на работу. Все склонили головы к экранам, не работают, не думают, просто заполняют время. Социальные сети в очереди на кассе, между этажами в лифте, на пешеходном переходе. Всего несколько секунд неструктурированного времени вызывают панику, и наши пальцы неосознанно тянутся к телефонам. Каждый момент, который мы заполняем экраном, исключает свободную игру разума. Нам нужно переживать те состояния, которые мы переживали в детстве. Это важнейшая часть того, как люди поддерживают свой мир. Благодаря «детскому» состоянию мы становимся присутствующими в собственном опыте, способными удивляться.

Представьте себе настолько захватывающий разговор, что вы вдруг произносите такое, о чем даже не подозревали, пока не услышали это из своих уст. Вы не полностью погружены в свою собственную голову (фантазия) и не полностью выступаете перед аудиторией (соответствие) — вы находитесь посередине. «Детское состояние» — та самая промежуточная зона Винникотта, «переходное пространство». Именно здесь зарождаются творчество, искусство и то состояние счастья, о котором мечтают взрослые. Его утверждение по-прежнему звучит, как неотложный диагноз: «Именно творческое восприятие, прежде всего, заставляет человека чувствовать, что жизнь стоит того, чтобы жить».

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«В наше время кругом клинические зависимости: от цифровых — бесцельный скроллинг в соцсетях, бездушные онлайн-игры, до химических — таких как алкоголь, наркотики. Кругом слухи и фейки, постоянные страхи неизвестности и неопределенности будущего, стрессы и тревоги, обесценивание и потеря традиционных ценностей. В такой турбулентной жизни быть осознанным „взрослым ребенком-подростком“ — это не только способ выживания и сохранении своей целостности, личной истории и идентичности, но и возможность полноценно прожить свою уникальную жизнь», — советует психоаналитик Дамиан Синайский.