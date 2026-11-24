В конце ноября в России отмечается День психолога. Почему люди все чаще обращаются к этим специалистам и кому этому действительно необходимо? Об этом и многом другом aif.ru рассказала доцент кафедры педагогики и медицинской психологии, заместитель директора по учебной и воспитательной работе Института психологии имени А. Р. Лурии Сеченовского Университета, кандидат психологических наук Ольга Шалина.

Елена Нечаенко, aif.ru: Ольга Сергеевна, сегодня ходить к психологам стало не просто нормально, теперь это мейнстрим. Поэтому сертификат на сессию работы с психологом — один из лучших подарков на Новый год — что произошло?

Ольга Шалина: психологическое сопровождение жизни человека как что-то обязательное или хотя бы желательное появилось, пожалуй, в начале 2010-х. Этому явлению предшествовали социальные реформы 90-ых. Мы стали ориентироваться на другие ценности, не только в психологии, но и во всех сферах — от культуры до торговых отношений. Изменился социум, и наши дети уже выросли другими, с другими потребностями, в том числе в сфере психологической поддержки.

К 2010 году психологи пришли во многие сферы. Поначалу это была реально прорывная идея. В частности, стала по-новому развиваться педагогическая психология. В школах, к примеру, обновили стандарты сопровождения детей с особенностями поведения и психического здоровья, запустили различные психологические мониторинги, открыли психологические службы. В здравоохранении психологи обучали врачей навыкам эффективного общения с пациентами, в том числе с тяжелыми заболеваниями, и их родственниками. В формировании моды на психологию важную роль сыграл и общий культурный фон: его во многом формировали красивые образы киношных психологов.

А раз выросла потребность — значит, надо обучать больше специалистов. Вузы начали десятками открывать факультеты психологии.

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В своей зоне ответственности

— Хорошо, если у психолога есть хоть какой-то диплом. Но сейчас развелось так много псевдоспециалистов, закончивших 3-х месячные курсы переподготовки.

— Как специалист, работающий в первом медицинском университете России, я, конечно, за фундаментальное образование.

Но тем не менее, я считаю, что психологическое образование может быть разным. Есть прекрасные житейские психологи, есть тонкие и чуткие педагоги, есть те, кто освоил некоторые компетенции психолога на курсах повышения квалификации. Пусть цветут все цветы, главное — чтобы специалист осознавал свою ответственность за людей и не выходил за рамки профессиональных компетенций. Психолог может пройти курсы повышения квалификации и заниматься немедицинской (психологической) психотерапией. При этом он не станет ни психиатром, ни неврологом — не приобретет право ставить диагноз и назначать лекарственные препараты.

— Психотерапевт, психолог, консультант — трудно не запутаться. Помогите разобраться, чем отличаются эти специалисты?

— Психология — это наука, в которой сосредоточено много разных концепций, среди которых нельзя выделить одну правильную. Специалист, работающий в поле психологии, может заниматься разными вещами. Он может выбирать одну отрасль или совмещать несколько (например, возрастную, клиническую, медицинскую психологию), придерживаться разных подходов (бихевиоризм, классический психоанализ, гештальт и так далее).

Консультант — от латинского «советующий». Но, вопреки названию, психолог-консультант как раз не советует, как поступать в конкретной ситуации. Его цель — по запросу давать общую информацию о проблеме, то есть консультировать. Например, он может рассказать о возрастных закономерностях развития ребенка или механизмах проживания утраты.

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— А кто такой психотерапевт? И чем он отличается от врача-психиатра?

— Тут все не так просто, потому что под словом «терапия» подразумевают очень разные процессы. Поэтому психотерапию разделяют на медицинскую и немедицинскую (психологическую).

Медицинскую психотерапию могут осуществлять только врачи: психиатры и неврологи, которые прошли профессиональную переподготовку по какой-то конкретной психотерапевтической программе. Такие специалисты могут владеть методами гештальт-терапии, когнитивно-поведенческой терапии и прочими.

Немедицинской психотерапией могут заниматься специалисты без медицинского диплома. Человек сам выбирает, к кому обратиться. Главное — чтобы специалист оставался исключительно в зоне своей ответственности и всегда исходил из пользы клиента. Например, если проблема, с которой к нему пришли, лежит в области психиатрии, он должен рекомендовать ему обратиться к врачу.

Почему нам проще с ИИ, чем с психологом

— Как вы относитесь к термину «популярная психология»? Можно ли наладить свою жизнь, следуя советам из блогов и подкастов?

— Я не стану клеймить популярную психологию, так как считают, что популяризировать научную мысль, говорить с людьми на их языке — очень важно, особенно в эпоху цифровизации. Чем больше популярных текстов будут писать профессионалы, тем лучше. Наша задача — наполнить цифровое пространство качественным контентом. В том числе для того, чтобы ИИ «читал» грамотную информацию, а не генерировал всякую ерунду.

Своим студентам в качестве практического задания я часто рекомендую сделать что-нибудь простое и популярное. Например, написать брошюру «Как родственникам общаться с пациентом с расстройством шизофренического спектра» или «Как избежать стигматизации, если у твоего ребенка СДВГ».

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— Как вы относитесь к ИИ-консультациям в психологии? И почему, на ваш взгляд,эти алгоритмы стали такими популярными?

— Людям нравится общаться с ИИ по многим причинам. В них удобно «уходить», когда в реальности по какой-то причине слишком больно или трудно. Кроме того, беседа с ИИ — это всегда стопроцентная эмпатия, в отличие от живого психолога ИИ-алгоритмы под тебя подстраиваются. И это полный контроль: что-то не понравилось — взял и выключил.

С реальным психотерапевтом так не получится. Во-первых, живой контакт всегда сопровождается целым спектром эмоций, особенно когда разговор задевает больные темы. Могут быть слезы, гнев, даже желание уйти.

Тем не менее, ИИ может быть отличным инструментом. Беседа с ним способна поддержать одинокого или робкого человека, который испытывает дефицит теплых слов, но пока не готов обратиться к живому психологу.

Сегодня ученые разрабатывают ИИ-ассистенты, которые сопровождают пациентов (например, депрессивными расстройствами или зависимостями) между приемами у врача. Также в цифровой среде можно вести дневник самоконтроля; хоть при диабете, хоть при тревожном расстройстве.

ИИ — еще один инструмент для работы с собственной психикой, который нам предстоит не только развивать, но и изучать, осваивать.

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Личностью не рождаются, а становятся

— Есть мнение, что психогигиена — нормальная часть общей гигиены. Каждому ли человеку нужно работать с психологом?

— Психология — древняя наука и один из способов познавать душу человека. И много веков назад, и сегодня психологические функции разлиты по многим сферам. Беседа со священником, совет от бабушки, разговор по душам с другом на кухне — это все работает. Поэтому стоит ценить всех, кто с бережно и чутко говорит с нами о нашей душе.

Если убрать корень «психо-», останется «терапия», что значит «лечение». Всем ли необходимо лечение? Нет. Человеку, который переживает кризис, часто хватает просто консультации — получив информацию, он идет своим путем.

Нужно быть осторожным с «улучшайзингом», что в медицине, что в психологии. Если увлечься этим, можно стать тем самым пациентом, который гробит свое здоровье, постоянно пытаясь его улучшить.

— Сейчас модно прорабатывать детские травмы. Надо ли это делать?

— Сейчас это жутко спекулятивная тема, ведь детство мы не помним, а значит, это зона особой уязвимости, высоких рисков интроекции (некритичного усвоения чужих убеждений и эмоциональных реакций).

Тема детских травм — самая болезненная для меня в современной психологии и психотерапии. Тут в минус может сыграть многое: уязвимость детских воспоминаний, желание переложить на кого-то свои проблемы. Если проработка детских травм пойдет по негативному сценарию, это может еще сильнее травматизировать и человека, и всю его семью. И тут вновь скажу об ответственности и добросовестности специалистов — без этих качеств не стоит даже входить в профессию.

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— Может ли сам человек как-то укрепить свою психику. Что для этого надо делать?

— Чтобы по-настоящему «прокачать» психику, надо брать на себя ответственность, принимать решения, идти на риск, достигать целей, достойно выходить из тех жизненных ситуаций, в которых формируется твоя личность. Выдающийся психолог Алексей Леонтьев говорил, что личностью не рождаются, ею становятся. А специалист в области психологии личности, профессор МГУ Александр Асмолов расширил эту формулу, сказав: «Индивидом рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают». Думаю, для каждого из нас это задача на жизнь.