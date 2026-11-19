Стойкое снижение настроения, апатия и тревожность после рождения ребёнка могут указывать на послеродовую депрессию, рассказал «Вечерней Москве» врач-психиатр и психотерапевт Алексей Вилков.

Среди других признаков Вилков назвал бессонницу, плаксивость, перепады настроения и равнодушие к себе и ребёнку. По словам врача, важно обращать внимание на то, сохраняются ли симптомы дольше двух недель.

«Если женщина изначально склонна к депрессии или ее родители страдали этим недугом, то у нее вероятность впасть в послеродовую депрессию выше», — пояснил Вилков.

При признаках затяжной депрессии, по словам врача, может понадобиться помощь психиатра или психотерапевта. Вилков также отметил, что снижение стресса может помочь женщине привыкнуть к переменам после рождения ребёнка.