Многочасовой просмотр новостей перед сном перегружает мозг, усиливает тревожность и мешает полноценному отдыху. Об этом NEWS.ru рассказала психолог, психоаналитик Ольга Лобасева.

По словам специалиста, поток новостей активирует нервную систему, поскольку мозг воспринимает новую информацию как потенциальную угрозу. Даже нейтральные сообщения требуют обработки и могут мешать расслаблению перед сном.

Постоянное обновление новостной ленты также формирует так называемую дофаминовую петлю, когда каждый новый заголовок вызывает кратковременное удовольствие, после которого возникает желание продолжить чтение. При этом попытки контролировать происходящее с помощью новостей могут усиливать тревожность.

Кроме того, синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, затрудняя засыпание. Психолог рекомендовала за час до сна отказаться от гаджетов, заменив просмотр новостей расслабляющими занятиями, а при необходимости читать новости утром, но не сразу после пробуждения.

Ранее психолог Елена Шпагина заявила, что отказ от коротких роликов улучшает сон и концентрацию.