Чтобы избежать выгорания в конце года, важно правильно распределять рабочую нагрузку, делать полноценные перерывы и находить время для приятных занятий. Об этом «Российской газете» рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Евгений Исаев.

Он рекомендовал в ноябре чаще бывать на дневном свету, соблюдать режим сна и заранее определять две-три главные задачи на день. Если новые поручения не помещаются в график, стоит уточнить у руководителя, какие из них приоритетнее, а какие можно перенести.

Перерывы между делами лучше проводить без телефона и компьютера, меняя вид деятельности, например выходя на короткую прогулку или делая разминку. Даже несколько минут тишины между встречами помогут переключиться и снизить напряжение.

В конце рабочего дня специалист советует записывать выполненные задачи и составлять короткий план на завтра. Это поможет освободить мысли от рабочих вопросов и переключиться на отдых. Кроме того, не стоит откладывать приятные занятия до выходных, поскольку небольшие источники удовольствия в будни тоже способствуют восстановлению.

Если усталость сохраняется несколько недель, мешает работе и повседневной жизни, а привычные занятия перестают радовать, стоит обратиться за помощью. В такой ситуации рекомендуется проверить физическое здоровье и качество сна у врача, поскольку похожие симптомы могут быть связаны с анемией или нарушениями работы щитовидной железы.

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