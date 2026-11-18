Американский блогер Николас Перри, известный под псевдонимом Никокадо Авокадо, рассказал о сильной боли, которая не прекращается после хирургического вмешательства. Об этом сообщает Dexerto.

По словам Перри, в сентябре он перенес очередную операцию по удалению избытков кожи. После процедуры возникли осложнения: блогер предположил, что во время вмешательства мог быть поврежден или сдавлен нерв.

«Я живу в чертовом ночном кошмаре. 24 на 7 испытываю невыносимую боль», — признался он.

Через несколько недель после первой операции Перри сделали повторное вмешательство, чтобы устранить предполагаемую причину неприятных ощущений. Однако спустя некоторое время боль вернулась. По словам блогера, она мешает ему спать и справляться с повседневными делами, а лекарства не дают полноценного облегчения.

Никокадо Авокадо получил известность благодаря роликам, в которых съедал огромные порции еды. В 2016 году, в начале карьеры, он весил 72 килограмма, но впоследствии его масса тела выросла до 180 килограммов. В 2024 году Перри сообщил, что тайно сбросил около 113 килограммов.

Ранее эксперты назвали 3 привычки после еды, которые могут навредить здоровью.