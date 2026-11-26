Тяжёлая бактериальная инфекция носовых пазух в редких случаях может распространиться на головной мозг и вызвать опасные осложнения, рассказала в беседе с Пятым каналом отоларинголог Наталия Сергеева.

«От обычного насморка люди не умирают и в кому не впадают. Здесь речь действительно идет про осложненный синусит», — подчеркнула врач.

По её словам, риск повышают особенности строения пазух и ослабленный иммунитет, в том числе при сахарном диабете. При тяжёлом бактериальном процессе воспаление может выйти за пределы пазух и затронуть глазницу, вызвав серьёзные проблемы со зрением.

Среди внутричерепных осложнений Сергеева назвала менингит и тромбоз кавернозных синусов. Такие состояния способны привести к коме и летальному исходу.