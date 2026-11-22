Во сне мозг очищается от продуктов обмена веществ, и наиболее эффективно это происходит, когда человек отдыхает на левом боку, заявил в интервью «360» врач-онкоуролог, доктор медицинских наук Александр Дзидзария.

Специалист рассказал, что именно так лучше всего работает глимфатическая система, которая обеспечивает движение жидкости, обмывающей мозг и помогающей выведению накопившихся веществ.

«Лучше всего эта система работает на левом боку. Хуже всего лицом вниз. На втором месте - на спине, на третьем - на правом боку, но лучше всего - на левом боку», — сказал Дзидзария.

Полноценному восстановлению ночью препятствуют употребление кофе и алкоголя вечером, а также поздний прием пищи и хронический стресс.

Ранее врач-сомнолог Максим Новиков заявил, что привычка недосыпать в будни и долго спать по выходным негативно сказывается на здоровье и способствует развитию социального джетлага. По его словам, важна не только общая продолжительность отдыха, но и его регулярность.