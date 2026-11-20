При покупке очков необходимо проверить зрение каждого глаза, оценить рефракцию и астигматизм, поэтому подбирать их по старому рецепту или покупать на маркетплейсах без этих исследований рискованно. Об этом сообщил «Газете.Ru» доктор медицинских наук, офтальмохирург Игорь Азнаурян.

Он отметил, что у двух людей с близорукостью минус три диоптрии рецепты могут различаться. Кроме того, при изготовлении линз учитывают расстояние между зрачками и положение оптических центров.

По словам Азнауряна, если рецепт устарел или линзы установлены неточно, очки вызывают зрительное напряжение, быструю усталость и головную боль. Врач посоветовал перед покупкой проверить зрение в специализированной клинике, а детям это особенно важно, поскольку их зрительная система еще формируется и ребенку бывает трудно объяснить дискомфорт.

Азнаурян рекомендовал заказывать корригирующие очки в оптиках при глазных клиниках, где можно сверить линзы с рецептом и отрегулировать оправу. При заказе онлайн он посоветовал передать актуальный рецепт и точные измерения, а при сохранении дискомфорта или головной боли обратиться к врачу для проверки рецепта, центрировки линз и посадки оправы.

Ранее офтальмолог Мария Акулова рассказала, почему за рулем устают глаза.