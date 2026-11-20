Супы могут приносить как пользу, так и вред, а их выбор зависит от состояния человека. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нутрициолог Анастасия Пантус.

Она объяснила, что концентрированные мясные бульоны желательно ограничивать при подагре и желчнокаменной болезни. По словам специалиста, проблема чаще всего связана с непереносимостью жирной пищи и размером порции.

При мочекаменной болезни наваристые жирные супы, обильная жарка, сливки и большое количество сметаны могут провоцировать обострения. Пантус пояснила, что при оксалатных камнях важно ограничивать соответствующие продукты, а при уратных контролировать животный белок и пуриновую нагрузку.

Соленые концентраты и готовые супы могут не подходить людям с выраженным нарушением функции почек, особенно если назначено ограничение жидкости. При этом овощные супы помогают включать овощи в рацион, поддерживать насыщение и удобны людям, которым трудно жевать, а костный бульон может давать дополнительный коллаген.

Ранее Анастасия Пантус рассказала, можно ли заменить суп в рационе.