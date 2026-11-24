Не все продукты с маркировками «фитнес», «натуральный» или «повышенное содержание протеина» действительно полезны для здоровья, поскольку многие из них содержат большое количество скрытого сахара. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский нутрициолог, реабилитолог и методолог Александр Филимонов.

Он призвал внимательно изучать состав популярных продуктов, которые позиционируются как часть здорового питания. В частности, специалист обратил внимание на йогурты, в которых добавленный сахар может скрываться под названиями сиропа, меда или концентрата сока. В качестве альтернативы он посоветовал выбирать натуральный или греческий йогурт и самостоятельно добавлять в него свежие фрукты.

Также Филимонов предупредил о высокой калорийности некоторых видов мюсли и гранолы. По его словам, овсяные хлопья для их приготовления часто обжаривают с маслом и добавляют сиропы, в том числе кленовый и агавовый.

Кроме того, нутрициолог рекомендовал внимательно проверять состав протеиновых батончиков. Многие из них по содержанию ингредиентов больше напоминают шоколадные конфеты, чем полезный продукт.

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