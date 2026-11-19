Тяга к сигаретам, раздражительность и тревожность сильнее всего проявляются в первые два-три дня после отказа от курения, рассказала RT невролог Екатерина Демьяновская.

По словам врача, при регулярном поступлении никотина мозг привыкает к его действию. Когда уровень никотина снижается, возникает дискомфорт, который человек может принять за реакцию на повседневный стресс. Очередная сигарета на короткое время ослабляет симптомы отмены, и это создаёт ощущение расслабления.

«После прекращения курения мозгу требуется время на обратную перестройку. Наиболее интенсивные проявления отмены никотина разворачиваются в первые двое-трое суток», — объяснила Демьяновская.

Врач отметила, что отдельные приступы тяги в этот период длятся считаные минуты. Восстановление эмоционального фона и биохимического баланса, по её словам, может занять несколько месяцев.