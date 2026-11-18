Вздутие живота, боли в брюшной полости и нерегулярный стул могут свидетельствовать о нарушениях пищеварения. Улучшить работу кишечника помогают не только правильный рацион, но и повседневные привычки. Нидерландский журнал Santé назвал десять способов поддержать здоровье пищеварительной системы, перевод статьи выполнил aif.ru.

Первый совет — не перегружать желудок большими порциями. Вместо двух-трех обильных приемов пищи издание рекомендует питаться четыре-пять раз в день, распределяя привычный объем еды на меньшие порции.

Важную роль играет количество пищевых волокон в рационе. Они содержатся в овощах, фруктах, бобовых, орехах и цельнозерновых продуктах. Клетчатка способствует нормальной работе кишечника и помогает регулировать его перистальтику. Ежедневно рекомендовано съедать не менее 200 граммов овощей и два фрукта, а также чаще выбирать продукты из цельного зерна.

Еще один фактор, влияющий на пищеварение, — стресс. При длительном эмоциональном напряжении работа кишечника может ухудшаться. Снизить нагрузку на нервную систему помогают полноценный сон, йога, медитация и дыхательные упражнения. Положительный эффект могут дать и приятные повседневные занятия: прослушивание спокойной музыки, прогулки или другие способы расслабиться.

Специалисты также рекомендуют ограничить употребление жареной пищи и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Речь идет, в частности, о жирных молочных продуктах и мясе. Полностью отказываться от любимых блюд не обязательно, однако важно соблюдать умеренность.

Поддержать кишечную микрофлору могут ферментированные продукты. В их числе натуральный йогурт, кефир, кимчи, квашеная капуста и темпе. Пользу может принести и охлаждение приготовленных макарон или картофеля. При остывании крахмал частично превращается в так называемый резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике и служит питательной средой для кишечных бактерий.

Не менее важно следить за питьевым режимом. Рекомендуется употреблять около двух литров воды в день, одновременно ограничивая сладкие напитки, алкоголь и чрезмерное количество кофеина.

Отдельное внимание стоит уделить самому процессу приема пищи. Если есть слишком быстро, тщательно не пережевывая продукты, это может способствовать появлению дискомфорта и вздутия.

Еще одна полезная привычка — ежедневная физическая активность. Даже обычная ходьба, езда на велосипеде, работа в саду или домашние дела помогают стимулировать работу кишечника.

Наконец, важно поддерживать здоровую массу тела. Избыточный вес может повышать вероятность возникновения проблем с пищеварением. Даже небольшое снижение веса у людей с его избытком иногда помогает уменьшить выраженность неприятных симптомов.

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