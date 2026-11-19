Горячий алкогольный глинтвейн не способен полноценно согреть в холод и опасен так же, как любой другой напиток, содержащий этиловый спирт. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

Повышенный интерес к этому напитку зимой специалист связал с распространенным мифом о том, что горячий глинтвейн помогает согреться. На самом деле алкоголь расширяет периферические кровеносные сосуды, человек ощущает тепло, а кожа может краснеть. При этом теплоотдача увеличивается, и температура тела способна даже снижаться.

Этанол в глинтвейне воздействует на центральную нервную систему точно так же, как в любом другом алкогольном напитке. Он нарушает координацию движений, снижает концентрацию внимания и скорость реакции, влияет на поведение и способность принимать решения.

Врач также напомнил, что регулярное употребление алкоголя увеличивает риск заболеваний печени и сердечно-сосудистой системы, некоторых онкологических заболеваний, а также формирования алкогольной зависимости. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует.

Ранее врач Сергей Золотилов предупредил о вреде глинтвейна на морозе.