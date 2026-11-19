Российский препарат на основе экзосом, предназначенный для лечения мужского бесплодия, проходит клинические исследования, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в обращении к участникам конгресса по регенеративной медицине, пишет KP.RU.

«Сейчас проходят клинические исследования отечественного лекарственного препарата на основе экзосом для лечения мужского бесплодия. Это перспективное направление требует своего дальнейшего развития», — отметил Мурашко.

Министр назвал регенеративную медицину и разработку клеточных продуктов одними из наиболее перспективных направлений российской науки. Он также сообщил, что в стране уже есть разработки в области устранения генетических дефектов.