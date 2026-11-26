Минздрав Казахстана опроверг информацию о том, что в стране якобы распространяется новый вирус, «валящий с ног». Об этом сообщает Роспотребнадзор, который направлял запрос в ведомство республики.

«Министерство здравоохранения Республики Казахстан опровергло информацию о появлении и распространении нового вируса», – отметили в Роспотребнадзоре.

В Минздраве Казахстана назвали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сезонным. Увеличение числа заболевших характерно для этого времени года.

Ранее СМИ республики писали о более чем 10 тыс. случаев заражения так называемым «валящим с ног вирусом». Его главными симптомами называли высокую температуру, кашель, боль в горле и сильную головную боль.