Во время менструации гормональные колебания и кровопотеря в организме влияют на некоторые показатели анализов, но это не означает, что все обследования нужно отложить. Главный принцип — для плановых обследований старайтесь избегать этого периода. Если требуется сдать анализы экстренно — сообщите врачу о том, что у вас «критические дни», чтобы он мог правильно интерпретировать результаты.

Кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог Айнура Мамедова объяснила aif.ru все нюансы:

Точно не стоит сдавать:

1. Анализ мочи (общий анализ мочи, посев мочи)

Менструальная кровь легко смешивается с образцом мочи, что приводит к ложному повышению эритроцитов и белка. Поэтому невозможно определить, есть ли действительно инфекция мочевыводящих путей или поражение почек. Рекомендуется сдавать анализ мочи как минимум через день после полного окончания менструации. Если анализ мочи необходим по срочным показаниям, следует тщательно провести гигиенические процедуры и использовать тампон для предотвращения загрязнения образца, но результаты все равно будут ограничены.

2. Гинекологические мазки и исследования шейки матки (мазок на флору, TCT, HPV)

Кровь влияет на взятие образца и наблюдение под микроскопом, кровь и слизь затрудняют оценку клеток. Это может привести к ошибочному диагнозу. Другой вариант — врач может не увидеть аномальные клетки. Оптимальное время для планового обследования — 3–7 дней после окончания менструации. Исследования на патогены методом ПЦР также лучше проводить вне критических дней.

3. Анализ кала (общий, на скрытую кровь)

Менструальная кровь может загрязнить образец, что приведет к ложноположительному результату скрытой крови. Рекомендуется сдавать анализ после окончания кровотечения и следить за тем, чтобы в образец не попала моча или выделения.

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Можно, но с оговорками

1. Показатели свертываемости крови (коагулограмма)

Сама по себе менструация не «ломает» диагностику, но в этот период результаты анализов на свёртываемость действительно могут временно меняться, и из-за этого врачу бывает сложнее точно оценить риск кровотечения.

2. Исследование гормонов

Обычные гормональные анализы (функция щитовидной железы, кортизол, инсулин и т. д.) не зависят от дня цикла. Однако половые гормоны (ФСГ, эстрадиол) должны сдаваться в дни, указанные врачом (например, на 2–4 день цикла для оценки овариального резерва), и не должны сдаваться произвольно в другое время, иначе результаты будут бессмысленными.

Анализы, которые обычно можно сдавать во время менструации

Не подвержены влиянию менструации и могут быть выполнены в плановом порядке: