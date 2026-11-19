Покраснение глаз — это не болезнь, а симптом. И чаще всего он объясняется тем, что расширяются или повреждаются мелкие сосуды на поверхности глаза. Разберём два разных механизма: почему глаз краснеет в принципе и почему сосуд в нём может лопнуть.

Об этом aif.ru рассказала заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

Почему глаза краснеют:

Самый частый механизм — расширение сосудов конъюнктивы, тонкой слизистой оболочки, покрывающей глаз. Когда сосуды расширяются, их становится видно, и глаз выглядит красным. Причины этого — усталость, недосып, долгая работа за компьютером, сухость глаз, из-за которой конъюнктива раздражается, аллергия (пыльца, пыль, шерсть животных), инфекция (конъюнктивит), раздражение глаз от табачного дыма, хлорированной воды, косметики.

Самые опасные причины — повышение внутриглазного давления или воспаление. В этих случаях сосуды не лопаются, а их становится больше, они расширяются, и отмечается гиперемия глаза.

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Почему в глазах лопаются сосуды?

Лопнувший сосуд выглядит иначе: на белке появляется чёткое красное пятно или прожилка, иногда с ощущением дискомфорта. Механизм здесь другой — сосуд повреждается механически или из-за резкого перепада давления.

Главные причины — резкое повышение артериального давления; сильный кашель, чихание, напряжение при физической нагрузке, травма глаза, сильный плач или крик; приём некоторых препаратов, разжижающих кровь, возрастные изменения сосудистой стенки. Сам по себе лопнувший сосуд не опасен и рассасывается за несколько дней. Но если это происходит регулярно, стоит проверить давление и свёртываемость крови.

Что важно не путать

Краснота от расширенных сосудов и кровоизлияние от лопнувшего сосуда — состояния, которые в большинстве случаев не требуют срочной помощи. Но если эпизоды повторяются постоянно, сопровождаются ухудшением зрения или светобоязнью — это уже повод обратиться к врачу.

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Что делать при покраснении глаза?

Если глаз просто покраснел, первым делом:

— Уберите раздражитель: отдохните от экрана, промойте глаз, снимите контактные линзы.

— Закапайте увлажняющие капли, чтобы уменьшить сухость и дискомфорт.

— Если покраснение сопровождается зудом, выделениями или болью в самом глазу или при движении глаз, это может быть аллергия или воспаление глаза — в таком случае нужен осмотр врача.

Что делать, если лопнул сосуд?

Если на белке появилось чёткое красное пятно, скорее всего, это субконъюнктивальное кровоизлияние. В большинстве случаев оно проходит само за 1–2 недели. Главное — не трите глаз, снимите линзы, приложите холод на закрытое веко на 10 минут, используйте увлажняющие капли. Если есть тонометр, измерьте давление. Срочно обратиться к врачу стоит, если ухудшилось зрение, появилась сильная боль, была травма или кровоизлияние двустороннее.

Важно понимать: сосуды на поверхности глаза — те же самые по строению, что и сосуды в головном мозге. Когда такой сосуд лопается на белке глаза, это своего рода «удар», который принимает на себя видимая, безопасная часть сосудистой системы. Кровоизлияние на глазу выглядит пугающе, но, по сути, это сигнал: где-то в организме сосуды испытывают повышенную нагрузку. И хорошо, что этот «удар» принял на себя сосуд на поверхности глаза, а не в мозге, — именно поэтому повторяющиеся кровоизлияния стоит воспринимать как повод проверить давление и состояние сосудов, а не просто ждать, пока пятно рассосётся.

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Как этого избежать?

Контролируйте артериальное давление, гипертония — самая частая причина лопнувших сосудов.

Не трите глаза, особенно при сухости.

Делайте перерывы при работе за компьютером.

Правильно носите линзы.

Не поднимайте резко тяжести

Не сдерживайте сильный кашель.

Если кровоизлияния повторяются, проверьте свёртываемость крови и проконсультируйтесь с офтальмологом.