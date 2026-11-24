Сейчас сезон, когда мы дружно боимся мышиной лихорадки. Так бывает ещё весной. Почему? И почему мы её боимся? Ведь, объективно говоря, болезнь эта редкая, и не каждый врач встретится с ней за многие-многие годы работы.

Статистика заболеваемости это объясняет. В последние годы в России ежегодно регистрируют от 3,4 до 7 тысяч случаев мышиной лихорадки, при этом около 80% всех заболевших приходится на регионы Поволжья. В Московском регионе фиксируются лишь единичные случаи (в среднем 5–17 человек в год).

Страшное слово — ГЛПС

И, тем не менее, страх перед этой инфекцией оправдан. Объяснить его поможет официальное название инфекции — ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом).

Теперь по пунктам. Пугающий термин «геморрагии» означает кровотечения. Наиболее типичны петехии (мелкоточечные кровоизлияния) на коже, кровоизлияния в склеры глаз, в местах уколов, трения или сдавливания кожи. Часто бывают носовые и даже желудочно-кишечные кровотечения. Опасны кровоизлияния во внутренние органы и мозг, они встречаются при тяжелом течении. Очень страшит гематурия — появление крови в моче. Как можно догадаться из названия болезни, это из-за поражения почек. И это одно из самых опасных осложнений, типичных для этой инфекции. Нередко почечная недостаточность развивается стремительно, и помочь в таких случаях может лишь «искусственная почка» (гемодиализ).

Не только Андес. Хантавирусов много, и они сильно отличаются друг от друга Подробнее

Важно правильно и вовремя поставить диагноз

Термин «лихорадка», означающий повышение температуры, нас не очень пугает. Мы с этим хорошо знакомы. Но при ГЛПС она особая. Температура остро поднимается до 38,5–40 °C, сопровождается сильным ознобом, ломотой в мышцах и мучительной головной болью (так часто начинается и сильный грипп, с которым ГЛПС часто путают). Важно, что снижение температуры не приносит облегчения. Так может длиться 5–7 дней, а потом часто начинается поражение почек.

Если больной не тянет с самолечением и быстро попадает к эскулапам, и, если они не «промахнутся» с диагнозом, люди обычно выздоравливают. В Европейской части России летальность составляет до 1–2% (а по сводным данным мониторинга РФ за последние годы — около 0,3–1%). Здесь преимущественно циркулирует хантавирус Пуумала, который вызывает более лёгкое течение. На Дальнем Востоке хантавирусы агрессивнее (серотипы Хантаан и Амур), поэтому инфекция протекает тяжелее, а летальность достигает 5–10%.

Но остаться живым ещё не означает избавление от страхов. Даже после выписки из больницы (это обычно происходит через 2–3 недели) период восстановления занимает от нескольких месяцев до полугода. Человека беспокоят сильная слабость, быстрая утомляемость, перепады давления и необходимость соблюдать щадящую диету. К счастью, у подавляющего большинства пациентов работа почек и сосудов полностью восстанавливается. Но не у всех, у некоторых сохраняется хроническое заболевание почек и связанная с этим гипертония.

Красные глаза и боль. Врач Воробьев раскрыл, какая болезнь грозит дачникам Подробнее

География мышиной лихорадки

География ГЛПС в России неравномерна, поскольку это типичная природно-очаговая болезнь, она привязана к лесным и лесостепным зонам обитания рыжей полёвки: 90–95% всех заражений ГЛПС в европейской части России связаны именно с этой мышкой.

Именно она является природным очагом и переносчиком хантавирусов, сами зверьки не болеют, но всю жизнь выделяют вирус со слюной, мочой и фекалиями. А поскольку полёвка любит обитать поближе к человеку — осваивая наши постройки на границе с лесом (деревни, дачи, коттеджные поселки и т. п.), мы порой контактируем с её выделениями, которые превращаются в летающую пыль.

Есть, конечно, и другие грызуны, переносящие хантавирусы, но их значение в передаче инфекции в большинстве регионов России гораздо меньше.

Что происходит сейчас

Первые тревожные сообщения о росте больных с ГЛПС появились в конце октября. Но 30 сентября Роспотребнадзор разрядил обстановку, выступив с сообщением: «В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ГЛПС в стране стабильная и контролируемая. С начала года вспышек ГЛПС на территории Российской Федерации не зафиксировано. Заболеваемость в 2026 году находится в пределах среднемноголетних значений».

Но во второй половине ноября появилась новая информация из Альметьевска в Татарстане, где за последние две недели у 30 человек подтвердился диагноз мышиной лихорадки. Течение болезни у них преимущественно легкое, несколько пациентов уже выписали. «Давайте уже не будем скрывать тот факт, что мышиная лихорадка была, есть и будет, — приводит слова врача-пульмонолога Альметьевской центральной районной больницы Рустема Насретдинова АиФ-Казань. — Она не передается от человека к человеку. Человек заражается, вдыхая или съедая продукты, которые заражены экскрементами именно зараженных мышей. Вирус переносят грызуны».

Осенняя война: 5 шагов на даче, чтобы защитить участок от мышей Подробнее

Как происходит заражение, прекрасно известно

Показателен рассказ одного из пациентов. Он пошел в гараж, чтобы установить зимние шины, и во время работы вдохнул большое количество пыли, а спустя некоторое время почувствовал недомогание. В больнице подтвердили, что у него ГЛПС.

Воздушно-пылевой путь заражения — основной. Вирус выделяется со слюной, мочой и фекалиями грызунов, сохраняется в высохшей пыли и поднимается в воздух при любых работах. Поэтому люди обычно вдыхают такую опасную пыль, делая что-то в гараже или подвале, убирая дачу, работая с сеном. Реже встречаются контактный и алиментарный пути, когда вирус проникает через повреждённую кожу или при употреблении загрязнённой воды и пищи.

Способы самозащиты помогают

Чтобы избежать заражения, во время таких работ, особенно если они проходят в закрытых или слабо проветриваемых помещениях, нужно соблюдать некоторые правила:

Влажная уборка менее опасна, чем сухая, перед подметанием сбрызните пол и поверхности водой или дезинфицирующим раствором, а пыль вытирайте только влажной тряпкой.

Используйте для защиты органов дыхания респиратор (класса не ниже FFP2) или плотную маску, а для рук — резиновые перчатки.

Старайтесь хранить вещи, и особенно еду, так, чтобы к ним не было доступа грызунов. Перед использованием дачной посуды, особенно впервые после зимы, обдавайте её кипятком.

Под ударом почки. Врач объяснила, как хантавирус можно подцепить на даче Подробнее

Подведение итогов

В целом ситуация сейчас не критическая, заболеваемость находится в рамках сезонных колебаний. По данным Роспотребнадзора, в этом году выявили более 1,5 тысячи случаев ГЛПС (если сравнивать со статистикой за последние годы, то это совсем не рекордные цифры).

Но обычным людям стоит понимать, что, кроме большой статистики, есть конкретные больные, и попасть в их число — совсем безрадостная перспектива. Поэтому надо проявлять осторожность. И что для этого нужно, мы уже рассказали.