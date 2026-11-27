Оплата лечения зубов — одна из основных статей расходов россиян в контексте платных медицинских услуг. По статистике, жители России ежегодно обращаются за стоматологическими услугами более 70 млн раз. Многие вообще не знают, что стоматологическая помощь входит в систему ОМС. Aif.ru разберется, когда и как можно вылечить зубы в государственной медицинской организации.

Красота требует средств

Начнем с того, что базовая программа ОМС включает первичную медико-санитарную помощь (включая профилактику) при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей. К ним относятся кариес, пульпит, периодонтит, воспалительные заболевания десен, удаление зубов, иные хирургические вмешательства по медицинским показаниям. «Важно понимать, что речь идет именно о необходимом лечении, а не о красоте — косметическая стоматология в ОМС не входит, так же как и протезирование. Однако для некоторых категорий граждан — например, инвалидов, ветеранов — бесплатное зубное протезирование предусмотрено за счет средств регионального бюджета», — рассказал aif.ru заместитель генерального директора страховой медицинской организации Антон Устюгов.

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Бесплатно или качественно?

«Часто пациенты сталкиваются с ситуацией, когда некоторые материалы или лекарственные препараты, используемые в стоматологии, предлагаются за дополнительную плату, например импортная пломба или анестезия. Здесь есть нюансы. Клинические рекомендации по заболеванию „Кариес зубов“ предусматривают возможность установки как цементных, так и фотополимерных пломб, но выбор метода и средств лечения определяются как стадией заболевания, так и состоянием пациента, и его уровнем эстетических предпочтений. Иными словами, один и тот же зуб можно качественно вылечить с помощью разных материалов. Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров (светоотверждающих материалов) включено в перечень услуг, финансируемых по ОМС, и предусмотрено клиническими рекомендациями по лечению кариеса зубов, а значит, входит в федеральную программу госгарантий. Территориальные программы ОМС не могут сужать объём помощи по сравнению с федеральной, соответственно, это правило должно работать на всей территории страны, без исключений», — подчеркивает эксперт.

Поэтому, если в вашем регионе поликлиника утверждает, что фотополимеры не входят в ОМС, знайте, что это противоречит законодательству. В таком случае имеет смысл запросить письменный ответ со ссылкой на конкретный пункт, который объясняет отказ. При этом, если клиническая ситуация допускает применение разных материалов и они есть в наличии, а пациент выражает предпочтение одному из них (например, фотополимеру), врач должен аргументировать, почему в данной конкретной ситуации материал не показан, но не заменять аргументацию словом «платно».

Если врач говорит, что «хороший материал, только платный», он либо вводит вас в заблуждение, либо предлагает услугу, выходящую за рамки клинических рекомендаций.

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Платно или бесплатно?

Если врач настаивает на оплате, а вы не особо разбираетесь в нюансах, то первое и самое важное: сразу ни на что не соглашайтесь, попросите врача четко сформулировать, какая именно услуга или материал предлагаются платно и на каком основании. «Если ответ сводится к тому, что „по ОМС бесплатно только 1 пломба“, „бесплатно только 1 снимок“, „анестезия в лечение не входит“, „импортные пломбы только платно“, „так принято“ или „бесплатно только плохое“, то это однозначный сигнал о нарушении ваших прав», — подчеркивает Антон Устюгов.

В такой ситуации необходимо обратиться в страховую медицинскую организацию, которая выдавала вам полис ОМС. Это ваш бесплатный помощник при получении медицинских услуг по ОМС. Страховой представитель обязан отреагировать, а в спорной ситуации — связаться с медицинской организацией. Часто одного звонка из кабинета врача в страховую компанию достаточно, чтобы вопрос был решен в пользу пациента. Если же вы уже заплатили, сохраните чек и обратитесь в страховую — там помогут установить правомерность взимания денежных средств и при необходимости — вернуть.

Если СМО не смогла помочь, следующая инстанция — территориальный фонд ОМС и орган управления здравоохранением региона. Росздравнадзор также уполномочен рассматривать жалобы на качество и доступность медицинской помощи.