Врачи и трихологи сходятся: то, к чему ваше лицо и волосы прижаты по 6–8 часов каждую ночь, влияет на состояние кожи и причёски сильнее, чем многие привыкли думать. Хлопковая наволочка кажется безобидной, но её шероховатая поверхность буквально «цепляет» кутикулу волоса и верхний слой эпидермиса. Шёлк работает иначе: он скользит, однако, как показывают независимые проверки, у натурального шёлка есть и обратная сторона, о которой производители обычно молчат. Aif.ru собрал в материале ответы на главные вопросы, которые стоит знать до покупки.

Чем шёлковая наволочка лучше обычной?

Меньше трения — меньше повреждений для волос и кожи. Гладкое шёлковое волокно не путает и не ломает волосы во сне, особенно если они окрашенные, пористые или кудрявые. За счёт скольжения сохраняется гладкость укладки, концы меньше секутся, а утром нет эффекта «гнезда» на голове. Для кожи это означает меньше механического давления и, как следствие, меньший риск так называемых «заломов сна» и раздражения у чувствительной кожи.

Шёлк удерживает влагу, а не забирает её. Хлопок хорошо впитывает и вместе с влагой забирает кожный себум и остатки ночного ухода. Кремы и сыворотки частично остаются на наволочке, а не работают на коже. Шёлк впитывает значительно меньше, помогая сохранить влагу в эпидермисе и волосах. Для сухой, чувствительной или возрастной кожи это особенно заметно: утром меньше стянутости и ощущения обезвоженности.

Но есть важный нюанс гигиены. В эксперименте на ТВ-канале натуральный шёлк стал единственным материалом, на котором активно развивалась плесень, тогда как на хлопке опасных для кожи бактерий оказалось меньше. Это не значит, что шёлк «плохой»: проблема не в ткани как таковой, а в том, что её реже стирают из-за страха испортить. Вывод простой: если выбираете шёлк, будьте готовы менять наволочку часто, поскольку дерматологи рекомендуют стирать её раз в 5–7 дней.

Сколько стоит шёлковая наволочка?

Цены на натуральный шёлк различаются в разы, и этот разброс — главный сигнал для покупателя. На российских маркетплейсах и в специализированных магазинах можно встретить варианты от примерно 1 700–2 800 руб. за одну наволочку 50×70 от относительно доступных брендов до 5 000–8 600 руб. за изделия из 100% шелка известных марок. Премиальные варианты с «умными» добавками, например, с медной нитью, доходят до 11 000–13 000 руб. и выше.

Ориентироваться только на цену опасно, но и обратная логика «дорого — значит точно натуральный шёлк» не работает. В ранее упомянутом эксперименте образец за 9 000 руб. оказался с примесью синтетики, а дешёвая «шёлковая» наволочка за 500 руб. — искусственной. Это не означает, что любая дорогая наволочка является подделкой: цена сама по себе не гарантирует состав. Поэтому проверяйте не сумму на ценнике, а ярлык и заявленный состав. Если бюджет ограничен, ищите 100% Mulberry silk от проверенного продавца. Реалистичный стартовый диапазон для натурального шёлка — примерно от 5 000 ₽, а более дешёвые варианты требуют особенно тщательной проверки состава.

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Как стирать шёлковую наволочку, чтобы не испортить?

Стирайте при температуре не выше 30 °C, потому что горячая вода лишает шёлк мягкости и может дать усадку.

Выбирайте жидкое нейтральное средство, поскольку обычный порошок, отбеливатели и агрессивные пятновыводители разрушают волокно. Используйте специальный гель для шёлка и деликатных тканей или, в крайнем случае, натуральный шампунь с нейтральным pH.

Ручная стирка предпочтительна, а машинная допустима только в режиме «деликатная стирка» или «шёлк». При ручной стирке не трите ткань и не выкручивайте её, потому что это повреждает волокно. Если стираете в машине, выверните наволочку наизнанку и положите в сетчатый мешок.

Не выкручивайте наволочку: после стирки промокните её чистым сухим полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу, и сушите в расправленном виде на горизонтальной поверхности вдали от батарей и прямого солнца. Сушильная машина для шёлка запрещена.

Гладьте шёлк только с изнанки и при минимальной температуре; если ткань слегка влажная, часто достаточно просто расправить её руками, потому что шёлк разглаживается под собственным весом. Утюг с паром используйте с осторожностью, через тонкую хлопковую ткань.

Источники:

https://www.ntv.ru

https://health.clevelandclinic.org

https://www.triprinceton.org